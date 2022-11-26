زعيم درزي لـ اي إن انتزاع جثة مراهق "جريمة ضد الإنسانية"

"قلوبنا ثقيلة ، هذا العمل همجي للغاية!"

قال أحد قادة الطائفة الدرزية عن الفتى الإسرائيلي تيران فرو، الذي اختطف فلسطينيون جثته في جنين، لـ i24NEWS أن الحادث يمثل "جريمة ضد الإنسانية".

وعبر الدكتور رافع الحلبي، الذي خدم في الجيش الإسرائيلي برتبة عقيد، عن مشاعر الطائفة الدرزية في دالية الكرمل بعد هذه القضية التي أوقعت صدمة في عموم إسرائيل.

قال حلبي لـ i24NEWS "قلوبنا ثقيلة، هذا العمل همجي للغاية! انتزاع شخص يرقد في غرفة المستشفى من الآلات التي تبقيه على قيد الحياة، لاغتياله واستخدام جثته كرهينة عندما لم يفعل شيئًا، كان يجب أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة اليوم وبدلاً من الاحتفال بعيد ميلاده قمنا بدفنه".

ووصف جنازة المفجعة قائلا "كانت المرة الأولى التي أرى فيها بالغين وحتى رجالا يبلغون من العمر 75 عاما يبكون".

أصيب الشاب الدرزي ، الذي كان مسافرا إلى جنين لإصلاح سيارته، بجروح خطيرة في حادث طريق ونقل إلى مستشفى في المدينة الفلسطينية يوم الثلاثاء. اعتقادا منهم بأنه جندي إسرائيلي في ثياب مدنية، اقتحمت مجموعة من الفلسطينيين المسلحين غرفته، وأخذته من أجهزة الإنعاش وخطفته من أجل استخدام رفاته كورقة مساومة لتحرير الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل.