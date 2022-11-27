كأس العالم 2022: كوستاريكا تهزم اليابان وتشعل المنافسة في المجموعة الخامسة

فولر يقود كوستاريكا لفوز ثمين على اليابان

تمكن منتخب كوستاريكا من تحقيق فوز ثمين على اليابان 1-صفر اليوم الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في كأس العالم قطر 2022.

ويدين منتخب كوستاريكا بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيشير فولر، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81.

وحصد منتخب كوستاريكا أول 3 نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، وتوقف رصيد المنتخب الياباني عند 3 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة ألمانيا وإسبانيا في وقت لاحق الليلة.

وغيرت نتيجة هذه المباراة حسابات "المانشافت"، الذي سيظل في دائرة المنافسة على التأهل لثمن النهائي، حتى لو خسر أمام "لا روخا".

وكان المنتخب الياباني قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على ألمانيا 2-1، فيما خسر المنتخب الكوستاريكي أولى مبارياته أمام إسبانيا صفر-7.

ويلتقي المنتخب الياباني في الجولة الأخيرة مع نظيره الإسباني يوم الخميس المقبل، فيما يلعب المنتخب الكوستاريكي مع نظيره الألماني في ذات التوقيت.