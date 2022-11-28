قبل المعركة في المونديال: الولايات المتحدة تزيل رمز الجمهورية الإسلامية من علم إيران

بعد أن جذبت الخطوة انتباهًا متزايدًا، أعادت الولايات المتحدة العلم الإيراني الرسمي إلى إعلاناتها

قبل يومين من المعركة المباشرة بين منتخبي الولايات المتحدة وإيران على الصعود إلى دور الـ16 لكأس العالم، غضبت وسائل الإعلام الإيرانية من اتحاد كرة القدم الأمريكي وتطالب بإخراج فريقه من البطولة، بعد أن أصبح. واضحًا أنها أزالت عمدًا رمز الجمهورية الإسلامية من العلم الإيراني في منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها، اعترفت الرابطة الأمريكية بإزالة الرمز الإسلامي عن قصد، وذلك للتعبير عن تضامنها مع المتظاهرين في "احتجاج الحجاب" الذي يجتاح إيران منذ شهرين ونصف الشهر. اليوم بعد ظهر (الأحد)، وبعد أن جذبت الخطوة انتباهًا متزايدًا، أعادت الولايات المتحدة العلم الإيراني الرسمي إلى إعلاناتها ، موضحة أنه كان احتجاجًا لمدة 24 ساعة فقط.

إن قرار الولايات المتحدة بإزالة الرمز من العلم يجعل المعركة في الميدان أكثر شحناً سياسياً: فالنظام الإيراني، يرى الولايات المتحدة أكبر منافس له، وعادة ما يطلق عليها "الشيطان الأكبر". منذ اندلاع احتجاج الحجاب، الذي قُتل فيه حتى الآن أكثر من 400 شخص ، تدعي طهران أن دولًا أجنبية، بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل، هي المتواطئة في الاحتجاجات، في محاولة للإطاحة بالنظام الحاكم.