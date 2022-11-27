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مونديال 2022: تعادل ايجابي بين اسبانيا والمانيا يبقي المانشافت على قيد الحياة

i24news

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يحتفل لاعبو إسبانيا بفوزهم خلال مباراة المجموعة الخامسة في كأس العالم قطر 2022 بين إسبانيا وكوستاريكا على ملعب الثمامة بالدوحة يوم 23 نوفمبر 2022.
JAVIER SORIANO / AFPيحتفل لاعبو إسبانيا بفوزهم خلال مباراة المجموعة الخامسة في كأس العالم قطر 2022 بين إسبانيا وكوستاريكا على ملعب الثمامة بالدوحة يوم 23 نوفمبر 2022.

مونديال 2022: تعادل ايجابي بين اسبانيا والمانيا يبقي المانشافت على قيد الحياة

تعادل المنتخبان الألماني والإسباني بهدف لكل منهما في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم الأحد في استاد البيت صمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر2022.

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ودخل العملاقان استاد البيت في الخور في ظروف متناقضة، فإسبانيا حققت انتصارا كاسحا تاريخيا على كوستاريكا 7-صفر، فيما سقطت ألمانيا أمام اليابان 1-2 ما جعلها مهددة بالخروج من الدور الأول للمرة الثانية تواليا.

وأنقذ المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ "المانشافت" من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل له عند الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

وبهذا التعادل رفعت إسبانيا رصيدها إلى أربع نقاط في الصدارة أمام اليابان وكوستاريكا (3 نقاط) وأخيرا ألمانيا بنقطة.

وتلعب إسبانيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام اليابان، فيما تواجه ألمانيا كوستاريكا للبحث عن التأهل بعد خسارة مريرة أمام اليابان في الجولة الأولى.

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