هيئة مكافحة الإرهاب تنصح الإسرائيليين بعدم الحضور إلى قطر

يصنف القيمون اليوم التحذير من السفر عند المستوى 3، مستوى واحد أقل عن التحذير من البلدان المعادية مثل لبنان

عممت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، الإثنين، تحذيرا على الإسرائيليين طلبت فيه عدم الحضور إلى مباريات المونديال في قطر بسبب الخطر الكامن على حياتهم في ذلك البلد، على ما جاء أمس في نشرة القناة 12 المركزية.

في الأيام الأخيرة، أجرت هيئة مكافحة الإرهاب تقييمات يومية للأوضاع، على ضوء شهادات الإسرائيليين حول العداء من السكان المحليين والعديد من السياح من الدول العربية والشرق الأوسط الذين توافدوا إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم.

ويصنف القيمون اليوم التحذير من السفر عند المستوى 3، مستوى واحد أقل عن التحذير من البلدان المعادية مثل لبنان وإيران وسوريا واليمن والعراق.

يذكر ان تعليمات كانت قدد صدرت قبل انطلاق المباريات طلبت من الإسرائيليين عدم إبراز هويتهم الإسرائيلية خلال إقامتهم في قطر، وعدم التحدث بالعبرية في الشوارع تجنبا لأي احتكاك.