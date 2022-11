يوميات مونديالية: منظمو بطولة قطر وطريق المترو ترند في مواقع التواصل

المترو من هنا، أيقونة باتت شعار مونديال قطر في كل مرة تصل فيها إلى محطة المترو

تفاعل جماهيري مع منظمي بطولة قطر، وطريق المترو من هنا تحولت إلى ترند على مواقع التواصل.

يقف عند مدخل كل محطة مترو المئات من المنظمين بزيهم الأزرق، يوفرون الخدمة ويوجهون حركة المارة دخولا وخروجا من محطة المترو.

"metro this way"

المترو من هنا، أيقونة باتت شعار مونديال قطر في كل مرة تصل فيها إلى محطة المترو، يقف أحد المنظمين ويحمل المكبر بيده ويكرر ذلك طيلة اليوم، حتى تحولت الجملة إلى أغنية يتراقص عليها المشجعون مع المنظمين.

هذا المنظم من كينيا يقول لي : " أني استمتع بقول الميترو من هنا وأنا سعيد لأن الناس سعداء ويتفاعلون معي، أنظر جميعهم يلتقطون الصور معنا ويتراقصون وهذا جميل بالنسبة لي".

Adham Habiballah/ I24NEWS أحد المنظمين يحمل الميغافون ويوجه المارة الذين وصلوا لحضور مباريات كأس العالم في قطر، باتجاه محطة المترو 28 نوفمبر 2022

مع تفاعل المشجعين وإعجابهم بهذا الدور الذي يقوم به المنظمون، أصبح بعض المنظمين يعيشون اللحظة بقولهم الطريق للمترو من هنا، يطرب بقولها وترديدها ويعيشها حتى خلال ساعات النهار تحت أشعة الشمس.

مونديال قطر هو مونديال المفاجآت، ومن أجمل تلك المفاجآت هي القصص الجانبية التي سرعان ما تتحول إلى حدث تفاعلي، ترند الأسبوع "The metro is here".