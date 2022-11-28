مونديال 2022: صدى فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي في الصحافة الإسرائيلية

"يسرائيل هيوم":"المنتخب المغربي لم يقدم تنازلات لمنتخب روبرتو مارتينز( مدرب المنتخب البلجيكي) المخيب للآمال"

قال موقع صحيفة ”يسرائيل هيوم“ إن "المنتخب المغربي لم يقدم تنازلات لمنتخب روبرتو مارتينز( مدرب المنتخب البلجيكي) المخيب للآمال، إذ استغل عبد الحميد الصابيري خطأ تيبو كورتوا وسجل من ضربة حرة في الدقيقة 73 الهدف الأول في ما أضاف زكريا أبوخلال الهدف الثاني في الدقيقة92“.

ومن جهتها قالت صحيفة "هآرتس" إن "المنتخب المغربي تألق وفاز على بلجيكا بهدفين، وكان أداء بلجيكا سيئا للغاية"وأشارت إلى أن "المنتخب المغربي لعب كرة قدم قتالية وشرسة، في أجواء عائلية وسط جمهور كبير في ملعب الثمامة، وفاز على بلجيكا بدقة في نقاطهم القوية، الكرات الثابتة"

وتابعت "هآرتس":"قبل صافرة الافتتاح حدث ما لم يكن بالحسبان، حيث تم استبدال الحارس الرسمي ياسين بونو ليعوضه منير المحمدي. وهذا على الرغم من كون حارس إشبيلية نزل إلى عشب الميدان ووقف وسط أصدقائه أثناء أداء النشيد الوطني. وشوهد وهو يتحدث مطولا مع الحكم المكسيكي قبل خروجه ليتبين لاحقا أنه يعاني من إصابة“.

وفي سياق متصل أشاد وزير التعاون الإقليمي في إسرائيل عيساوي فريج على حسابه على "تويتر" ”من الصعب أن تظل غير مبال بفرحة المغاربة. اليوم سعيد معهم، متمنيا المزيد من الانتصارات والإنجازات. مبروك للمغرب وللأسود على هذا النصر الثمين المستحق والتاريخي“ واضاف“فوز مستحق وتاريخي لأسود الأطلس“ ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وبهذه النتيجة، يحصل المنتخب المغربي تصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة بـ أربع نقاط، في ما تجمد رصيد بلجيكا عند النقطة 3 في وصافة الترتيب، وبعد فوز كرواتيا على كندا 1/4 احتلت الصف الثالث ب ثلاث نفقاط في ما جاءت كندا في المرتبة الأخيرة بصفر نفطة.

وفي انتظار مباريات الخميس الوشيك للحسم في المتأهلين إلى دور 16 تقدم i24NEWS قراء في الاحتمالات للمجموعة الاسادسة"

1- بالنسبة لمنتخب المغرب: يجب أن يتفادى الخسارة أمام كندا، أو أن يخسر أمام كندا وتخسر بلجيكا أمام كرواتيا، أو يخسر أمام كندا بأقل من 3 أهداف وتتعادل بلجيكا (أو تخسر بفارق 3 أهداف دون أن تسجل هدفين)

2- بالنسبة لكرواتيا: يجب أن تنهزم أمام بلجيكا، وأن تخسر أمام بلجيكا ويخسر المغرب أمام كندا مع الحفاظ على نسبة عامة لا تقل عن هدفين (حاليا لديها 3+)

3 بالنسبة لبلجيكا: عليها أن تفوز على كرواتيا، أو أن تتعادل مع كرواتيا ويخسر المغرب بفارق 3 أهداف.