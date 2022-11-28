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مونديال 2022: البرازيل تفوز على سويسرا 0/1 وتضمن التأهل لثمن النهائي

i24NEWS

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المنتخب البرازيلي خلال مباراة كأس العالم للمجموعة السابعة في قطر 2022 بين البرازيل وسويسرا في ملعب 974 بالدوحة يوم 28 نوفمبر 2022.
NELSON ALMEIDA / AFPالمنتخب البرازيلي خلال مباراة كأس العالم للمجموعة السابعة في قطر 2022 بين البرازيل وسويسرا في ملعب 974 بالدوحة يوم 28 نوفمبر 2022.

رفع البرازيل رصيده إلى ست نقاط وبذلك يصبح ثاني المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022

فاز المنتخب البرازيلي/ اليوم الإثنين، عل نظيره السويسري بهدف لصفر ليرفع رصيده إلى ست نقاط وبذلك يصبح  ثاني المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من مونديال 2022، بينما توقف رصيد سويسرا عند ثلاث نقاط في المركز الثاني بالمجموعة.

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وفاز منتخب البرازيل على سويسرا بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الإثنين، على ملعب 947، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2022.وسجل هدف البرازيل الوحيد كاسيميرو في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وسيطر التعادل السلبي على المباراة منذ بدايتها، وظل كذلك وسط محاولات برازيلية تصدى لها بنجاح الحارس السويسري/ وكاد "راقصو السامبا" أن يسجلوا الهدف الثاني في الدقائق التالية، بعدما شنوا العديد من الهجمات، غير أنها لم تُكلل بالنجاح.

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بذلك يتأهل منتخب البرازيل إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط يحتل بها صدارة المجموعة السابعة.

وفي السياق سيكون الصراع على البطاقة الثانية حامي الوطيس بين كل من سويسرا (3 نقاط)، الكاميرون (نقطة)، وصربيا (نقطة).

يُذكر أن منتخب فرنسا كان الأول الذي يتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022، بعدما اعتلى صدارة المجموعة الرابعة التي تضم الدنمارك وأستراليا وتونس.

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