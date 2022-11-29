خاص لـ i24NEWS: مدرب منتخب إسرائيل لكرة القدم في قطر يشارك في تغطية مونديال 2022

بدأ مدرب المنتخب الإسرائيلي الون حازن المشاركة في تغطية كأس العالم الإعلامية عبر قناة كان العبرية

أفاد موفد قناة i24NEWS إلى قطر أدهم حبيب الله بأن مدرب المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم ألون حازن بدأ العمل كجزء من فريق الصحافي التابع لهيئة البث الإسرائيلية "كان" والتي تقوم ببث مباريات كأس العالم في إسرائيل من الدوحة.

وتتعرض وسائل اعلام إسرائيلية وصحافيين إسرائيليين لحملة من قبل جماهير عربية ترفض تواجدهم في قطر ، إذ حذت دوائر أمنية إسرائيلية موطنيها من السفر إلى قطر في أعقاب الحملات ضد تواجد صحافيين إسرائيليين في المونديال.

وأشار مراسلنا أدهم حبيب الله إلى أن بعض الطواقم الإعلامية الإسرائيلية باتت تخشى من تواجدها حتى نهاية كأس العالم ، فيما ذكرت مصادر مقربة عن وجود حراس يقومون بحماية صحافيين أثناء تغطياتهم الإعلامية خشية على حياتهم .