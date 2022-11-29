مونديال 2022: مشجع يقتحم أرض الملعب ويتسبب بتأخير المباراة بين البرتغال والأوروغواي

استعرض المشجع رسالتين "أنقذوا أوكرانيا" و "احترموا المرأة الإيرانية"، ولوح بعلم قوس قزح المرتبط بهوية المثليين

اقتحم أحد المشجعين المباراة بين البرتغال والأوروغواي، أمس الاثنين، بركض سريع استعرض خلاله على قميصه رسالتين "أنقذوا أوكرانيا" و "احترموا المرأة الإيرانية"، إضافة إلى تلويحه بعلم قوس قزح المرتبط بهوية المثليين.

طارد الأمن الرجل بعد أقل من 10 دقائق من الشوط الثاني حيث كانت لوحة النتائج تدل 0-0. تم اصطحاب الرجل إلى خارج الملعب، متسببا بظهور العديد من المشكلات التي ترتبت على التأخير في المباراة.

تعرضت الدوحة لانتقادات على خلفية حقوق مجتمع الميم ومعاملة العمال الذين قاموا ببناء البنية التحتية لكأس العالم.

يأتي تفرد إيران بعد أن رفض لاعبوها ترديد النشيد الوطني قبل فوزهم بنتيجة 2-0 على ويلز، محولة التركيز مرة أخرى إلى الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ وفاة مهسا أميني، وهي كردية إيرانية توفيت أثناء احتجازها من قبل الشرطة في إيران.

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على الرغم من أن كأس العالم يسلط الضوء على قضايا حول العالم ، إلا أن المباريات المثيرة والمفاجئة التي تم لعبها في قطر قد حولت التركيز مرة أخرى إلى كرة القدم بالنسبة للكثيرين.