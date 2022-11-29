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إسرائيليون بالدوحة لـi24NEWS: نشعر بتواجد كثيف للحرس الثوري الإيراني في أماكن تواجد الجمهور الإيراني

Adham Habiballah,Doha

موفد i24NEWS في الدوحة لنقل كافة التطورات حول مونديال قطر 2022

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تم تصوير الكرات الرسمية لكأس العالم 2022 `` الرحلة '' خلال جلسة تدريبية في موقع سلوى في شاطئ سلوى ، جنوب غرب الدوحة ، قطر ، خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
JACK GUEZ / AFPتم تصوير الكرات الرسمية لكأس العالم 2022 `` الرحلة '' خلال جلسة تدريبية في موقع سلوى في شاطئ سلوى ، جنوب غرب الدوحة ، قطر ، خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

مراسل إسرائيلي يبلغ مراسنا إنه تعرض للتفتيش خلال تغطيته تدريبات المنتخب الايراني

قال شهود عيان إسرائيليين لمراسلنا أدهم حبيب الله أنهم لاحظوا تواجد كبير للحرس الثوري الإيراني في أماكن تجمع وإقامة مشجعيين إيرانيين .  

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وشاهد بعض المشجعين الإسرائيليين وجود حراس في فندق يقيم فيه المئات من الإيرانيين . 

وقال صحافي رياضي إسرائيلي لمراسلنا أنه وخلال تغطيته يوم أمس لتدريب المنتخب الإيراني تعرض لتفتيش أمني غير مسبوق لا سيما فحص كتابات او شعارات على ملابس من شأنها أحداث ضجة للمنتخب ، واستغرقت عملية التفتيش وقتا طويلا بسبب حساسية الأوضاع السياسية التي تعصف بإيران . 

 

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