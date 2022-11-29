مراسل إسرائيلي يبلغ مراسنا إنه تعرض للتفتيش خلال تغطيته تدريبات المنتخب الايراني

قال شهود عيان إسرائيليين لمراسلنا أدهم حبيب الله أنهم لاحظوا تواجد كبير للحرس الثوري الإيراني في أماكن تجمع وإقامة مشجعيين إيرانيين .

وشاهد بعض المشجعين الإسرائيليين وجود حراس في فندق يقيم فيه المئات من الإيرانيين .

وقال صحافي رياضي إسرائيلي لمراسلنا أنه وخلال تغطيته يوم أمس لتدريب المنتخب الإيراني تعرض لتفتيش أمني غير مسبوق لا سيما فحص كتابات او شعارات على ملابس من شأنها أحداث ضجة للمنتخب ، واستغرقت عملية التفتيش وقتا طويلا بسبب حساسية الأوضاع السياسية التي تعصف بإيران .