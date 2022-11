المنتخب القطري يخسر أمام نظيره الهولندا بهدفين من دون مُقابل

إستطاع منتخبا هولندا والسنغال الحصول على بطاقة العبور إلى الدور الثاني، بـ7 نقاط للأول و6 للثاني

خسر منتخب قطر، أمام نظيره الهولندي، اليوم الثلاثاء، بهدفين من دون مُقابل، في مواجهته الثالثة في مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، في اللقاء الذي أقيم في استاد البيت.

وإستطاع منتخبا هولندا والسنغال الحصول على بطاقة العبور إلى الدور الثاني، بـ7 نقاط للأول و6 للثاني، فيما غادر الإكوادور وقطر المنافسات، بـ4 نقاط لصاحب المركز الثالث، في الوقت الذي لم ينجح فيه فريق البلد المستضيف، في حصد أية نقطة.

وانتهى الشوط الأول بهدف في مُقابل لاشيء، حيث سيطر الهولنديون على أجواء اللقاء، ونجحوا في افتتاح التسجيل عبر كودي غاكبو في الدقيقة الـ26.

وقام اللاعب فرينكي دي يونغ، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ49، لتنتهي المقابلة بنتيجة (2-0)، ويتأهل منتخب هولندا رسمياً لدور الـ16 من المونديال القطري 2022.