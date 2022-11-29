English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • مونديال 2022
  • المنتخب القطري يخسر أمام نظيره الهولندا بهدفين من دون مُقابل

المنتخب القطري يخسر أمام نظيره الهولندا بهدفين من دون مُقابل

i24NEWS

دقيقة 3
القطري محمد مونتاري (وسط) يتنافس على الكرة مع لاعبي هولندا ، خلال مباراة كرة القدم للمجموعة الأولى في كأس العالم على استاد البيت في الخور ، قطر ، 29 نوفمبر 2022.
AP Photo/Lee Jin-manالقطري محمد مونتاري (وسط) يتنافس على الكرة مع لاعبي هولندا ، خلال مباراة كرة القدم للمجموعة الأولى في كأس العالم على استاد البيت في الخور ، قطر ، 29 نوفمبر 2022.

إستطاع منتخبا هولندا والسنغال الحصول على بطاقة العبور إلى الدور الثاني، بـ7 نقاط للأول و6 للثاني

خسر منتخب قطر، أمام نظيره الهولندي، اليوم الثلاثاء، بهدفين من دون مُقابل، في مواجهته الثالثة في مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، في اللقاء الذي أقيم في استاد البيت.

Video poster

وإستطاع منتخبا هولندا والسنغال الحصول على بطاقة العبور إلى الدور الثاني، بـ7 نقاط للأول و6 للثاني، فيما غادر الإكوادور وقطر المنافسات، بـ4 نقاط لصاحب المركز الثالث، في الوقت الذي لم ينجح فيه فريق البلد المستضيف، في حصد أية نقطة.

https://twitter.com/i/web/status/1597614305880457218

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

وانتهى الشوط الأول بهدف في مُقابل لاشيء، حيث سيطر الهولنديون على أجواء اللقاء، ونجحوا في افتتاح التسجيل عبر كودي غاكبو في الدقيقة الـ26.

https://twitter.com/i/web/status/1597624703719456769

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

  وقام اللاعب فرينكي دي يونغ، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ49، لتنتهي المقابلة بنتيجة (2-0)، ويتأهل منتخب هولندا رسمياً لدور الـ16 من المونديال القطري 2022.

https://twitter.com/i/web/status/1597624589554962432

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

تلقت هذه المقالة 0 تعليق