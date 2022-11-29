يوميات مونديالية: فعاليات فنية وثقافية في سوق واقف العريق بالدوحة

سوق واقف من أهم وأعرق المعالم القديمة في قطر زارته عدسة i24NEWS وتجولت بأروقته

قالب فني جميل ، مفردات ثقافية ولوحات تعرض ثقافة قطر في مركز واقف للفنون الذي فتح أبوابه أمام جماهير كأس العالم للتعرف على الحرفيين وورشات الأعمال داخله طيلة شهر العرس الكروي.

يعرض سوق واقف،الفن الإسلامي والشرق أوسطي التقليدي ، في داخله ورشات عمل وقاعات للفنانين في مختلف التخصصات ،فأجمل من اللوحات المعلقة على جدران المكان وقسم النحت ، قسم الخط العربي.

تماشيا مع الحدث العالمي، حتى وضعت داخل معالم هذا المكان تشكيلة كأس العالم ، لكن يبقى فضاء المكان بزخرفاته وموسيقى عود رواية الشرق.

هو سوق تقليدي من أهم المعالم السياحية في الدوحة ومن الأماكن القديمة في قطر، يجمع بين الحداثة والعراقة والأصالة، يقصده السياح والمواطنون ويعود تأسيسه إلى قرن من الزمن وخضع السوق لعملية تجديد بالتصميم مع الحفاظ على الطابع التراثي بأمر من الأمير السابق لدولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني.

جاءت تسميته بحسب مختصين بالتراث القطري لأن الباعة كانوا يقفون على جنبات الطرق التي تؤدي الى السوق الكبير في الدوحة حتى يبيعوا فيه أشياء مثل (البقل والسمك).ويتوافد للسوق سنويا أعداد كبيرة من السياح،وذلك لاقتناء بعض التحف والهدايا والملبوسات التراثية، بالاضافة الى تنظيم معارض فنية وحفلات موسيقية وأحداث ثقافية وألعاب بهلوانية.