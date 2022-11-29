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الولايات المتحدة تتأهل الى الدور الثاني في مونديال 2022 بعد فوزها على ايران 1-صفر

AFP

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يحتفل مشجعو كرة القدم الأمريكية في حفلة مراقبة بعد فوز فريقهم على إيران في مباراة كرة القدم للمجموعة الثانية في كأس العالم في قطر ، في لوس أنجلوس ، الثلاثاء ، 29 نوفمبر ، 2022
AP Photo/Ringo H.W. Chiuيحتفل مشجعو كرة القدم الأمريكية في حفلة مراقبة بعد فوز فريقهم على إيران في مباراة كرة القدم للمجموعة الثانية في كأس العالم في قطر ، في لوس أنجلوس ، الثلاثاء ، 29 نوفمبر ، 2022

هذا الفوز التاريخي على ايران جاء بعد 24 عاما من خسارتها بالدور الأول في مونديال 1998

تأهلت الولايات المتحدة الليلة الى الدور الثاني في مونديال 2022، وذلك ببعد 24 عاماً من خسارتها 2-1 في الدور الأول من مونديال 1998 أمام إيران، حيث ثأرت من "تيم ملّي" بهدف نظيف عبرت به إلى الدور الثاني من مونديال قطر 2022 لكرة القدم الثلاثاء. 

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ويدين الأميركيون بهذا الفوز إلى لاعب تشلسي الإنكليزي كريستيان بوليسيك الذي أحرز هدف المباراة الوحيد (38)، وحرم الإيرانيين من تأهل أول في تاريخهم إلى دور الـ16، حيث تلاقي الولايات المتحدة هولندا. 

وللمرة الثانية في تاريخ المسابقة العريقة، بعد الأولى في 1998 عندما خرجت إيران فائزة 2-1 في دور المجموعات أيضاً، التقى "تيم ملّي" مع غريمته الولايات المتحدة في ظل توتر سياسي قائم منذ عقود بين طهران وواشنطن. 

غير أن هذه المرّة كانت السياسة تحاصر الإيرانيين من غير خاصرة. فقد أدّى لاعبو المنتخب الإيراني النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية من دون حماسة قبيل انطلاق المباراة. 

AP Photo/Ashley Landis
AP Photo/Ashley LandisSave translationلاعب الولايات المتحدة تيم وياه (21) يتفاعل خلال مباراة المجموعة الثانية في كأس العالم لكرة القدم ضد إيران في استاد الثمامة في الدوحة ، قطر ، في 29 نوفمبر 2022.

وهذه هي المرة الثانية توالياً التي يؤدي فيها لاعبو "تيم ملّي" النشيد الوطني بعد مواجهة ويلز، إذ امتنعوا عن أدائه افتتاحاً أمام إنكلترا تضامناً مع الاحتجاجات التي تشهدها إيران. 

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