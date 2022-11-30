يوميات مونديالية: مباراة ايران أمريكا تميزت بروح رياضية لم ترتقِ لمستوى التوتر بين البلدين

صورة غير معهودة بمباراة ايران -أمريكا، الجمهور الايراني جلس جنب إلى جنب مع نظيره الأمريكي

انتهت واقعة أمريكا وإيران في كأس العالم في أكثر المباريات حساسية وذات طابع سياسي بفوز المتتخب الأمريكي بهدف مقابل لا شيء ما منحه بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة في مباراة أقيمت على استاد الثمامة.

ما حدث داخل وخارج الملعب قبل المباراة وبعد انتهائها لم يرتقي لمستوى الأزمة والتوتر بين البلدين رغم أنه قبيل اللقاء بدت أجواء المباراة تحمل طابعا سياسيا ، إذ أثارت تصريحات مدربا المنتخبين ضجة لا سيما وأنها كانت سياسة أكثر مما هي تكتيكية وكروية ، بعد واقعة العلم الإيراني إذ أظهر الاتحاد الأمريكي علم إيران دون شعار الدولة الإسلامية .

داخل الملعب جلس الجمهور الأمريكي جنبا إلى جنب مع نظيره الإيراني ، حتى اتسمت اجواء المباراة بروح رياضية عالية داخل المدرجات وعلى أرضية الملعب ، كان أبرزها لحظة مرور لاعبي المنتخب الأمريكي أمام لاعبي المنتخب الإيراني وأداء التحية قبل بداية المباراة .

لم تبدو المباراة وكأنها بين خصمين متنازعين في ملاعب السياسة والدبلوماسية ،حتى أنها اختلفت عن لقاء المنتخبين الأول عام 98 في مونديال فرنسا ، حينها فاز المنتخب الإيراني بهدفين مقابل هدف واحد وكان اللاعبون الإيرانيون يلعبون بروح الثورة وعلم بلادهم وبحافز مشجع : " العالم ضدنا " حتى انتصرت إيران ، لكن هذه المرة بدت المباراة وكأن شيئا ما يحصل في إيران ، تبدو وكأن الاحداث الداخلية والاحتجاجات تخيم على سلوك الجماهير رغم تشجعيها للمنتخب وحضورها اللافت ، لكن لم تظهر ملامح الولاء والروح وحتى التشجيع ضد منتخب تصفه إيران بالشيطان الأكبر ، فأثناء تجوالي بين الأماكن المختلفة التقطت بعض صور أعلام المنتخب الإيراني دون شعار الدولة.

فوزنا على المنتخب الايراني والمباراة انتهت ، هكذا قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تأهل منتخب بلاده ، في حين كانت خيبة أمل إيرانية حتى أن اللاعبون امتنعوا عن مقابلة الصحافيين ، لكن وفي المقابل الحارس الأمريكي مات تيرنر أنه ومنذ صافرة البداية تحولت المباراة بالنسبة له إلى منافسة كروية.