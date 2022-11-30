مونديال 2022: المنتخب التونسي يودع البطولة وفرنسا واستراليا يتأهلان لدور 16

انتصرت أستراليا على الدانمارك 0/1 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف فرنسا،

رغم انتصار المنتخب التونسي على نظيره الفرنسي، اليوم الأربعاء، 0/1 في الجولة الثالثة لدور المجموعات ودع بطولة كأس العالم 2022 مرفوع الرأس خلال المباراة التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية.

وانتهت المباراتان بفوز استراليا على نظيره الدانمراكي 0/1 وتونس على فرنسا، ليرفع منتخب أستراليا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف فرنسا، بينما ارتفع رصيد تونس إلى 4 نقاط فقط، لتودع البطولة محققة فوزا كبيرا على أبطال العالم.

وسجل نسور قرطاج هدفا مبكرا في الدقيقة الثامنة عبر نادر الغندري لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو والتسلل شبه الآلي، وفي الدقيقة 58 نجح المخضرم وهبي الخزري في تسجيل الهدف الأول والوحيد في المباراة

في المقابل لم تستمر فرحة نسور قرطاج أكثر من دقيقتين، حيث سجل منتخب أستراليا في المباراة الأخرى التي تقام في نفس التوقيت هدفا في شباك الدنمارك، ليتقدم 1-0، وهي النتيجة التي تؤهله وتطيح بنسور قرطاج.

واصبح الترتيسب بعد انتهاء مباريات المجموعة على الشكل التالي:

في المرتبة الأولى فرنسا بـ 6 نقاط"له "6 أهداف - عليه 3 - الفارق 3" في المرتبة الثانية أستراليا بـ 6 نقاط. "له 3 أهداف - عليه 4 - الفارق -1"، في المرتبة الثالية تونس بـ 4 نقاط. "له 1 أهداف - عليه 1 - الفارق صفر"، ةفي المرتبة الأخيرة الدنمارك بنقطة وحيدة. "له 1 أهداف - عليه 3 - الفارق -2".