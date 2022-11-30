مونديال 2022: تأهل الأرجنتين وبولندا لدور 16 والسعودية والمكسيك خارج البطولة

ضمن منتخب الأرجنتين (برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة واحدة) وبولندا (برصيد 4 نقاط) التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022، في ما السعودية والمكسيك خارج البطولة، في ختام المجموعة الثالثة، ويلاقي رفاق ميسي منتخب أستراليا بولندا تضرب موعدا مرتقبا أمام فرنسا حامل اللقب في المرحلة المقبلة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأرجنتين وبولندا بالتعادل السلبي، بعد أن أهدر الأسطورة ليونيل ميسي ركلة جزاء، تصدى لها ببراعة الحارس فيوتشيك تشيزني.وفي الشوط الثاني انتفض لاعبو الأرجنتين، وسجلوا هدف التقدم سريعا عن طريق أليكسس ماك في الدقيقة 47.

وعزز جوليان ألفاريز من تقدم "التانجو" بالهدف الثاني في الدقيقة 67 من عمر المباراة، وبذلك تخلص ميسي ورفاقه من كابوس الخروج المبكر، بعد الخسارة في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام المنتخب السعودي بنتيجة 1-2.

ومن جهته نجح منتخب المكسيك في تحقيق الفوز على نظيره السعودي، بهدفين مقابل هدف، وجاء الهدف الأول عن طريق هنري مارتين في الدقيقة 47، ثم أضاف لويس شافيز، الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وسجل منتخب المكسيك هدفا ثالثا؛ كاد أن يؤهله لدور الـ 16 عن طريق أوريل أنتونا في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، ولكن تم إلغاؤه.في ما سجل هدف منتخب السعودية الوحيد، اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 95.

وبهذه النتيجة، يودع منتخبا المكسيك والسعودية بطولة كأس العالم، الأول في المركز الثالث من المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، و السعودية برصيد 3 نقاط.