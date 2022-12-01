مونديال 2022: المغرب أول بلد عربي يتأهل لدور 16 بانتصارين وتعادل

المغرب يتغلب 2-1 على كندا ويتأهل لثمن نهائي كأس العالم 2022

تأهل منتخب "أسود الأطلس" المغربيّ إلى دور الـ 16 في مونديال قطر 2022 بعد تغلبه على كندا 2-1، اليوم الخميس، متصدرا للمجموعة بعد التعادل السلبي الذي انتهت به مباراة كرواتيا وبلجيكا. والتي ادّت الى بلجيكا بأن تودّع البطولة.

ورفع المغرب بطل مجموعته رصيده إلى 7 نقاط من انتصارين وتعادل، ورافق المنتخب الكرواتي، "أسود الأطلس" إلى الدور ثمن النهائي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط. وودعت بلجيكا (4 نقاط) ثالثة مونديال روسيا البطولة من الدور الأول في إحدى أكبر مفاجآت البطولة.

وسجل حكيم زياش هدف المغرب الأول في الدقيقة 4 من مواجهة أسود الأطلس مع كندا من كرة جميلة لعبها من فوق الحارس الكندي المتقدم. وأضاف يوسف النصيري الهدف الثاني لأسود الأطلس في الدقيقة 23 بعد كرة طويلة تابعها بقوة على يسار الحارس الكندي.

وأصبح يوسف النصيري أول لاعب مغربي يسجل في بطولتي كأس عالم مختلفتين.