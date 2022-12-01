مونديال 2022: إسبانيا واليابان يتأهلان لدور 16 وألمانيا خارج البطولة

انتزع المنتخب الياباني انتصارا ثمينا على نظيره الإسباني 1/2 ليحجز مقعده في ثمن نهائي كأس العالم 2022، وبهذا الفوز يرفع اليابان رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، فيما توقف رصيد إسبانيا عند 4 نقاط في الوصافة، ليصعد كلاهما إلى دور الـ16.

وضرب منتخب إسبانيا موعدا مع نظيره المغربي، متصدر المجموعة السادسة، فيما يلتقي المنتخب الياباني مع كرواتيا.

ورغم أن المنتخب الألماني رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف إسبانيا إلا أنه لم يفلح في البقاء في المنافسة، في ما توقف رصيد كوستاريكا عند 3 نقاط في المركز الأخير.

وفاز منتخب اليابان بنتيجة (2-1) على إسبانيا في ختام منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2022.وتقدم منتخب إسبانيا عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 12، لينتهي الشوط الأول بتقدم "الماتادور" بهدف.