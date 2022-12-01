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مونديال 2022: إسبانيا واليابان يتأهلان لدور 16 وألمانيا خارج البطولة

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احتفل الياباني ريتسو دوان بتسجيل الهدف الأول لفريقه ضد إسبانيا خلال مباراة كرة قدم في المجموعة الخامسة في كأس العالم على استاد خليفة الدولي في الدوحة ، قطر ، 1 ديسمبر 2022.
AP Photo/Eugene Hoshikoاحتفل الياباني ريتسو دوان بتسجيل الهدف الأول لفريقه ضد إسبانيا خلال مباراة كرة قدم في المجموعة الخامسة في كأس العالم على استاد خليفة الدولي في الدوحة ، قطر ، 1 ديسمبر 2022.

مونديال 2022: إسبانيا واليابان يتأهلان لدور 16 وألمانيا خارج البطولة

انتزع المنتخب الياباني انتصارا ثمينا على نظيره الإسباني 1/2 ليحجز مقعده في ثمن نهائي كأس العالم 2022، وبهذا الفوز يرفع اليابان رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، فيما توقف رصيد إسبانيا عند 4 نقاط في الوصافة، ليصعد كلاهما إلى دور الـ16.

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وضرب منتخب إسبانيا موعدا مع نظيره المغربي، متصدر المجموعة السادسة، فيما يلتقي المنتخب الياباني مع كرواتيا.

ورغم أن المنتخب الألماني رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف إسبانيا إلا أنه لم يفلح في البقاء في المنافسة، في ما توقف رصيد كوستاريكا عند 3 نقاط في المركز الأخير.

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وفاز منتخب اليابان بنتيجة (2-1) على إسبانيا في ختام منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2022.وتقدم منتخب إسبانيا عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 12، لينتهي الشوط الأول بتقدم "الماتادور" بهدف. 

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