مونديال قطر 2022: لقاءات قوية اليوم الجمعة تقودها البرتغال والبرازيل

تتواصل اليوم مباريات الجولة الحاسمة ضمن منافسات المجموعتين السابعة والثامنة من بطولة كأس العالم

تتواصل اليوم مباريات الجولة الحاسمة ضمن منافسات المجموعتين السابعة والثامنة من بطولة كأس العالم قطر 2022، تخوضها منتخبات الأوروغواي وغانا والبرتغال وكوريا الجنوبية والكاميرون والبرازيل وسويسرا وصربيا.

وتخوض البرتغال التي تتصدر المجموعة برصيد (6 نقاط) مباراة اليوم من دون ضغوط بعدما فازت على غانا (3 - 2) في الجولة الأولى، ثم على الأوروغواي (2 - صفر) في الجولة الثانية. وفي المباراة الثانية التي ستقام بالتزامن مع المباراة الأولى وفي ذات المجموعة، فستجمع منتخبي الأوروغواي وغانا على ملعب الجنوب ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة.

في المقابل، سيخوض منتخب صربيا مباراة مصيرية أمام نظيره السويسري، ويجب عليه الفوز اليوم حتى يكون لديها أمل في التأهل إلى دور الستة عشر. وستجمع المباراة الثانية لحساب ذات المجموعة، منتخبي الكاميرون والبرازيل، على ملعب لوسيل.

ولن يقبل منتخب البرازيل بالخسارة بعد أن حقق فوزين على كل من صربيا وسويسرا وجمع ست نقاط تأهل بها لثمن النهائي ويبحث عن الفوز الثالث لصدارة المجموعة وملاقاة المنتخب الحاصل على المركز الثاني في المجموعة الثامنة التي تأهل منها المنتخب البرتغالي حتى الآن.