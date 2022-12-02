مونديال 2022: كوريا الجنوبية والبرتغال يتأهلان لدور الـ16 والأوروغواي وغانا يغادران البطولة

مونديال 2022: كوريا الجنوبية والبرتغال تتأهلان لدور الـ16 والأوروغواي تغادر البطولة

خطف منتخب كوريا الجنوبية فوزا ثمينا على نظيره البرتغالي 2-1، مساء اليوم الجمعة، في كأس العالم 2022، ليضمن بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في وصافة الترتيب، بفارق نقطتين خلف المنتخب البرتغالي صاحب الصدارة.

ومن المرتقب أن يواجه منتخب البرتغال وصيف المجموعة الثامنة، فيما يلعب المنتخب الكوري الجنوبي مع متصدرها.

والتقى منتخبا البرتغال وكوريا الجنوبية في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة، وتقدم منتخب البرتغال مبكرا بعد مرور 5 دقائق فقط من انطلاقة المباراة، عن طريق اللاعب ريكاردو هورتا، وأدرك الفريق الآسيوي التعادل بواسطة اللاعب كيم يونج جون في الدقيقة 27، وفي الدقيقة 90+1 أحرز هي تشان هوانج هدفا قاتلا للمنتخب الكوري.

في المباراة الثانية، فازت الأوروغواي بهدفين نظيفين على منتخب غانا، سجلهما جيورجيان دي اراسكايتا في الدقيقة الـ2 والـ32.وكانت المؤشرات كلها تؤهل الأوروغواي إلى مراحل إقصاء المغلوب، قبل أن تسجل كوريا الجنوبية هدف الفوز في آخر دقائق المباراة، مما حطم آمال رفاق لويس سواريز، حيث بات المنتخب الكوري متقدما بفارق الأهداف.