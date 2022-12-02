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مونديال 2022: سويسرا والبرازيل يكملان عقد المتأهلين لدور 16

i24NEWS

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لاعب خط الوسط البرازيلي برونو غيماريشيقاتل على الكرة مع مدافع الكاميرون رقم 24 إنزو إيبوس (2R) خلال مباراة قطر 2022
Jewel SAMAD / AFPلاعب خط الوسط البرازيلي برونو غيماريشيقاتل على الكرة مع مدافع الكاميرون رقم 24 إنزو إيبوس (2R) خلال مباراة قطر 2022

اكتفى المنتخب الكاميرون برفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بعد الفوز على البرازيل في الجولة ذاتها.

أكمل منتخب سويسرا عقد المتأهلين إلى دور الـ 16 لمونديال 2022 بفوزه على صربيا بنتيجة (3-2)، مساء الجمعة، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة، ورفع رصيده إلى 6 نقاط في وصافة الترتيب، بفارق الأهداف خلف المنتخب البرازيلي صاحب الصدارة.

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وافتتح منتخب سويسرا نتيجة المباراة بإحرازه هدفا في الدقيقة 20 من عمر شوط اللقاء الأول عن طريق لاعهب شردان شاكيري، وفي الدقيقة 26، أحرز ألكسندر ميتورفيتش هدف تعديل النتيجة لمنتخب صربيا.وأضاف فلاهوفيتش هدف تقدم المنتخب الصربي خلال الدقيقة 35 بالشوط الأول، ثم أحرز بريل امبولو هدف تعديل النتيحة لمنتخب سويسرا في الدقيقة 44 بالشوط الأول. وفي الشوط الثاني أحرز ريمو فرولير هدف فوز منتخب سويسرا في الدقيقة 48 من عمر شوط اللقاء الثاني.

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في المقابل اكتفى المنتخب الكاميرون برفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بعد الفوز على البرازيل في الجولة ذاتها. ويتذيل منتخب صربيا الترتيب بنقطة واحدة.

وشنت الكاميرون العديد من الهجمات بحثا عن هدف التقدم، وردت البرازيل بهجمات نجح الدفاع الكاميروني والحارس ديفيز إيباسي في التصدي لها، وأحرز المتألق فينسينت أبو بكر في إحراز هدف الفوز في الدقيقة 90 بعدما حول كرة عرضية برأسية إلى داخل شباك إيديرسون، ليطرد بعد إحراز الهدف بالإنذار الثاني، بسبب خلعه القميص أثناء الاحتفال.

واصبح الترتيب النهائي على الشكل التالي: 

منتخب البرازيل: 6 نقاط في الوصافة منتخب سويسرا: 6 نقاط، في المرتبة الثالثة منتخب الكاميرون: 4 نقاط، في ما تذيلت صربيا الترتيب بنقطة وحيدة

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