يوميات مونديالية: السماح لآلاف المشجعين بالدخول الى المباريات بدون بطاقات

أكد العشرات من المشجعين خلال حديثهم مع مراسلنا أنهم اعتمدوا هذه الطريقة في غالبية مباريات المنتخبات العربية

تحدّث المئات من المشجعين عن تلك اللفتة الإنسانية المبهرة التي قام بها المنظمون والحراس في مونديال قطر، حين قام أولئك في العديد من المباريات بدور المجموعات، بفتح البوابات والسماح لآلاف المشجعين بالدخول لمشاهدة المباريات دون تذكرة دخول.

جماهير عربية ذكرت أنه وعند الدقيقة الثلاثين من عمر المباراة، فُتحت البوابات الرئيسة لدخول المئات المتواجدين في محيط الملعب في كل مباراة.

وأكد العشرات من المشجعين خلال حديثهم مع مراسلنا أدهم حبيب الله أنهم اعتمدوا هذه الطريقة في غالبية مباريات المنتخبات العربية حيث كان التشجيع العربي لافتا وحاضرا وبقوة في المدرجات.

وخلال تحقيق مراسلنا تبين أن الآلاف من المشجعين لم يصلوا إلى قطر رغم شرائهم تذاكر لمشاهدة المباريات ما سمح أحيانا لبعض الجهات بإدخال مشجعين لم يشتروا تذكرة لدخول المباريات.

وشهد دور المجموعات حضورا لافتا للجماهير العربية إلى جانب جمهور منتخب المكسيك والقارة اللاتينية، ومع مغادرة منتخبي تونس والمكسيك البطولة انعكس انخفاض تواجد جماهيرهم على العديد من الأماكن في قطر، حيث أضافوا نكهة خاصة واجواء حماسية خلال البطولة.

ويبرز حتى اللحظة غياب الجماهير الأوروبية عن مونديال قطر رغم بلوغ منتخاباتها دور ال ١٦، فيما لا يزال الجمهور البرازيلي والأرجنتيني والمغربي أفضل حضوراً في هذه المسابقة.