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يوميات مونديالية: غضب مغربي من عدم وجود تذاكر لمباراة منتخبهم في دور الـ16

Adham Habiballah,Doha

موفد i24NEWS في الدوحة لنقل كافة التطورات حول مونديال قطر 2022

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موفدنا في قطر أدهم حبيب الله بمرافقة مشجعين مغاربة خلال مونديال 2022
adham habiballah/i24NEWSموفدنا في قطر أدهم حبيب الله بمرافقة مشجعين مغاربة خلال مونديال 2022

وبحسب مراسلنا في الدوحة فإن التذاكر بيعت بأسعار خيالية بعد الطلب المتزايد عليها

أثارت سيطرة واحتكار شركات لبيع التذاكر لمونديال قطر غضب الجماهير المغربية في الدوحة والتي تبحث عن تذاكر دخول لمباراة منتخبهم ضد المنتخب الاسباني في دور الستة عشر والتي ستقام يوم الثلاثاء في تمام الساعة 18:00 على استاد المدينة التعليمية. 

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وخصص الاتحاد الدولي الفيفا قرابة خمسة الاف تذكرة للاتحاد المغربي لكرة القدم من أجل بيعهم للمباراة بعد الطلب المتزايد من قبل جماهير عربية ومغربية لمشاهدة المباراة. 

وتجاوز سعرة التذكرة في السوق السوداء حاجز الألف يورو، اذ استغل سماسرة صعود المنتخب المغربي التاريخي لدور الـ16 وارتفاع الطلب على التذاكر وبيعهم بأسعار وصفت بالخيالية. 

وتأهل المنتخب المغربي بعد تصدره مجموعته في دور المجموعات، الأمر الذي فاجأ جمهور اسود أطلس وعدم شرائهم تذاكر للمباراة. 

وخلال حديث بعض الجماهير المغربية مع مراسلنا أدهم حبيب الله قالوا إن الوقت لم يكن كاف لشراء التذاكر بين لحظة الصعود وموعد المباراة يوم الثلاثاء 

 

 

 

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