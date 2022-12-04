يوميات مونديالية: غضب مغربي من عدم وجود تذاكر لمباراة منتخبهم في دور الـ16

وبحسب مراسلنا في الدوحة فإن التذاكر بيعت بأسعار خيالية بعد الطلب المتزايد عليها

أثارت سيطرة واحتكار شركات لبيع التذاكر لمونديال قطر غضب الجماهير المغربية في الدوحة والتي تبحث عن تذاكر دخول لمباراة منتخبهم ضد المنتخب الاسباني في دور الستة عشر والتي ستقام يوم الثلاثاء في تمام الساعة 18:00 على استاد المدينة التعليمية.

وخصص الاتحاد الدولي الفيفا قرابة خمسة الاف تذكرة للاتحاد المغربي لكرة القدم من أجل بيعهم للمباراة بعد الطلب المتزايد من قبل جماهير عربية ومغربية لمشاهدة المباراة.

وتجاوز سعرة التذكرة في السوق السوداء حاجز الألف يورو، اذ استغل سماسرة صعود المنتخب المغربي التاريخي لدور الـ16 وارتفاع الطلب على التذاكر وبيعهم بأسعار وصفت بالخيالية.

وتأهل المنتخب المغربي بعد تصدره مجموعته في دور المجموعات، الأمر الذي فاجأ جمهور اسود أطلس وعدم شرائهم تذاكر للمباراة.

وخلال حديث بعض الجماهير المغربية مع مراسلنا أدهم حبيب الله قالوا إن الوقت لم يكن كاف لشراء التذاكر بين لحظة الصعود وموعد المباراة يوم الثلاثاء