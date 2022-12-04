مونديال قطر: انجلترا تهزم السنغال (3-0)وتتأهل إلى ربع النهائي

افتتح المنتخب الإنجليزي أهداف المباراة في الدقيقة 42 عن طريق لاعبه جوردان هندرسون

استطاع المنتخب الإنجليزي التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، اليوم الأحد، بعد فوزه على نظيره السنغالي بـ 3 أهداف دون رد، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم.

افتتح المنتخب الإنجليزي أهداف المباراة في الدقيقة 42 عن طريق لاعبه جوردان هندرسون، قبل أن يضيف هاري كين الهدف الثاني عند الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب الأسود الثلاثة بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، أحرز المهاجم بوكايو ساكا الهدف الثالث في الدقيقة 56، بعد تمريرة مساعدة من زميله فيل فودين، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الإنجليزي.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره الفرنسي على ملعب البيت، والتي ستقام في 9 من مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لمونديال 2022.

وكان المنتخب الفرنسي قد فاز اليوم الأحد، على نظيره البولندي، بـ 3-1، ووصلت فرنسا بفضل نجمها الأول كيليان مبابي، إلى ربع نهائي مونديال 2022.