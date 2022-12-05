"فيفا": وليد الركراكي أول مدرب عربي وأفريقي يقود منتخب بلاده لعبور دور المجموعات في كأس العالم

نجح الركراكي في بناء منتخب تنافسي، قاد النخبة الوطنية إلى دور ثمن نهائي المسابقة في صدارة المجموعة السادسة

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تقرير نشره على موقع الرسمي، إن "الناخب الوطني المغربي وليد الركراكي أصبح أول مدرب عربي وأفريقي يقود فريقه لعبور دور المجموعات ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم" بعد الانجاز الذي حققه الركراكي بتحصيل سبع نقاط بانتصارين وتعادل واحد في مونديال 2022.

وأشار تقرير "فيفا" إلى أن الركراكي الذي تولى تدريب المنتخب المغربي خلفا لوحيد خليلوزيتش ونجح في بناء منتخب تنافسي، قاد النخبة الوطنية إلى دور ثمن نهائي المسابقة في صدارة المجموعة السادسة رغم قوة منتخباتها كرواتيا وبلجيكا وكندا"، وأضاف "هذه النتائج الايجابية التي حققها الاطار الوطني تشكل فرصة هامة للاقتداء بها في المغرب مستقبلا ومعها العديد من المنتخبات العربية للتعويل من جديد على المدرب الوطني على غرار ما فعلته بعض المنتخبات من غرب إفريقيا مثل غانا والسنغال والكاميرون وحتى تونس".

وأبرز أن "وليد الركراكي، خلال قيادته للمنتخب المغربي في مونديال قطر 2022، حقق نتائج مشرفة منها التعادل مع كرواتيا وصيفة نسخة 2018 ، والفوز على بلجيكا، الثالث عالميا في النسخة الأخيرة بهدفين دون رد، والانتصار على كندا بهدفين لواحد ، مدونا بذلك إسمه في تاريخ كرة القدم المغربية والمدربين العرب".

وذكر أن الركراكي "تميز بعمله مع فريق الوداد المغربي حيث حقق إنجازا غاب طويلا عن النادي بقيادته للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، وأيضا كانت له تجارب سابقة مع الفتح الرياضي والدحيل القطري".

وأوضح المصدر ذاته أن "الركراكي نجح في الوصول للهدف المبتغى للمغاربة منذ نهائيات كأس العالم في مكسكو 1986 رغم كثرة التجارب في ما يتعلق بالمدربين الأجانب لفترات طويلة"، مشيرا إلى أن "النجاح أتى عبر ابن ال 47 عاما والذي استلم المهمة قبل بضعة أشهر من انطلاق مونديال قطر"وتابع أن "اللاعب الدولي السابق تأهب بصورة جيدة لهذه المهمة، و قام بتهدئة الأجواء في غرف الملابس وإعادة بعض اللاعبين للمنتخب، إضافة لقدرته على مواصلة تطوير الجيل الجديد"

وبحسب "فيفا"، فإن المنتخب المغربي شهد في النسخة الحالية انضمام عدد من الوجوه الجديدة إلى قائمة الركراكي بالإضافة إلى حوالي سبعة لاعبين شاركوا في نهائيات كأس العالم بروسيا وعلى رأسهم ياسين بونو وحكيم زياش وأشرف حكيمي ويوسف النصيري، إلى جانب تدعيم المجموعة بلاعبين من قبيل سفيان أمرابط ونصير مزراوي وعبد الحميد صابيري وغيرهم ممن أظهروا استعدادهم لتقديم الأداء الجيد على الصعيد الدولي.

ويواجه المنتخب الوطني المغربي،غدا الثلاثاء، نظيره الإسباني في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القدس، برسم ثمن نهائي كأس العالم على أرضية ملعب المدينة التعليمية بالدوحة.