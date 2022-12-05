مونديال 2022: كرواتيا تتأهل لدور ربع النهائي بعد فوزها على اليابان بركلات الترجيح

شهدت ركلات الترجيح حالة من الإثارة، حيث أهدرت اليابان أول ركلتين، كما أضاعت كرواتيا الركلة الثالثة

نجح منتخب كرواتيا في خطف بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من مونديال 2022، بعد تخطي عقبة نظيره الياباني بركلات الترجيح، بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيحية، في اللقاء الذي جمع الجانبين على ملعب "الجنوب".

وشهدت ركلات الترجيح حالة من الإثارة، حيث أهدر المنتخب الياباني أول ركلتين، كما أضاع منتخب كرواتيا الركلة الثالثة، غير أنه تمكن من الفوز في النهاية بنتيجة 3-1.وبذلك يتأهل منتخب كرواتيا إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022، ليكون على موعد مع الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية يوم الجمعة المقبل.

وسيطر التعادل السلبي على المباراة حتى قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، عندما سجل دايزن مايدا هدف التقدم لمنتخب اليابان، ومع بداية الشوط الثاني، نجح منتخب كرواتيا في تعديل النتيجة سريعا، وذلك عن طريق لاعبه إيفان بيريسيتش في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وعلى مدار 35 دقيقة متبقية، تبادل المنتخبان سلسلة من الهجمات، غير أن أيا منها لم يدخل الشباك، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، لينتقلا إلى الوقت الإضافي.

وتكرر الأمر في الوقت الإضافي من عمر المباراة، حيث تبادل منتخبا اليابان وكرواتيا الهجمات بلا تسجيل، لينتقلا إلى ركلات الترجيح، لأول مرة في هذا المونديال.