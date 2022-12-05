مونديال 2022: البرازيل تتأهل لدور ربع النهائي بتفوقها على كوريا الجنوبية 4/1

ستكون المباراة الجمعة الوشيك، على أن يواجه الفائز المتأهل من من مواجهة الأرجنتين وهولندا

اكتسح منتخب البرازيل نظيره الكوري الجنوبي برباعية مقابل هدف واحد ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الإثنين، على ملعب 974، في الدور ثمن النهائي من مونديال 2022 ليضرب موعدا مع منتخب كرواتيا الذي تأهل عقب الفوز على اليابان بركلات الترجيح.

وافتتحت البراويل المباراة بشكل قوي للغاية، حيث سجل فينيسيوس جونيور في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، قبل أن يضيف نيمار دا سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 13 من ركلة جزاء. وواصل منتخب البرازيل هجومه حتى أدرك الهدف الثالث عن طريق ريتشارليسون في الدقيقة 29، قبل أن يضيف لوكاس باكيتا الهدف الخامس في الدقيقة 36.

ودخل منتخب البرازيل الشوط الثاني بشكل استعراضي، خيث أقحم المدرب تيتي العديد من اللاعبين البدلاء، فيما رفض اللاعبون التسجيل في أكثر من مناسبة. في ما منتخب كوريا الجنوبية في استغلال تراجع البرازيل، ليسجل هدفه الوحيد في الدقيقة 76 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوقة من قبل اللاعب بيك سونغ هو.

وستكون المباراة يوم الجمعة المقبل، على أن يواجه الفائز المتأهل من من مواجهة الأرجنتين وهولندا التي تُقام في اليوم نفسه.