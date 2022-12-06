مونديال قطر : المغرب أول منتخب عربي في التاريخ يدخل الى الربع النهائي في كأس العالم 2022

وعبر المغرب إلى ربع النهائي بالتفوق بركلات الترجيح 3-0.

في حدث رياضي تاريخي، تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر، اليوم الثلاثاء، بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0، في مباراة ثمن النهائي، التي أقيمت على أرضية استاد المدينة التعليمية.

وعبر المغرب إلى ربع النهائي بالتفوق بركلات الترجيح 3-0.

المغرب: 1- عبد الحميد صابيري يسجل، 2- زياش يسجل، 3- بانون يضيع بتصدي من سايمون، 4- حكيمي يسجل.

إسبانيا: 1- سارابيا يضيّع بالقائم، 2- سولير يضيع بسبب تألق بونو، 3- بوسكيتس يضيع بسبب تألق بونو.

وضمت تشكيلة "أسود الأطلس": ياسين بونو - أشرف حكيمي - نصير المزراوي - سفيان أمرابط - نايف أكرد - غانم سايس - حكيم زياش - عز الدين أوناحي - سليم أملاح - سفيان بوفال - يوسف النصيري.

فيما جاءت تشكيلة منتخب "لاروخا" على الشكل التالي: سيمون - رودريغو - لابورتي - ألبا - لورينتي - بوسكيتس - جافي - بيدري - أولمو - فيران - أسينسيو.