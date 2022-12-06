مونديال قطر : المنتخب البرتغالي يتفوق على نظيره السويسري ويضرب موعداً مع المنتخب المغربي في ربع نهائي كأس العالم

سيواجه المنتخب البرتغالي، السبت القادم، في ربع النهائي المنتخب المغربي الذي سطر تأهلاً تاريخياً

حقق المنتخب البرتغالي، اليوم الثلاثاء، فوزاً كبيراً على منتخب سويسرا بنتيجة 6-1 في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.

وسجل كل من اللاعب غونسالو راموس (18 و51 و67) وبيبي (34) ورافاييل غيريرو (56) ورفائيل لياو (90+2) أهداف البرتغال فيما كان هدف سويسرا الوحيد في الدقيقة 58 بواسطة مانويل أكانجي.

وسيواجه المنتخب البرتغالي، السبت القادم، في ربع النهائي المنتخب المغربي الذي سطر تأهلاً تاريخياً بإزاحته للمنتخب الإسباني.

وكان المنتخب المغربي، قد حقق في حدث رياضي تاريخي، تأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر، اليوم الثلاثاء، بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0، في مباراة ثمن النهائي، التي أقيمت على أرضية استاد المدينة التعليمية.