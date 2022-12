قادة العرب يهنئون ويحتفون بالفوز التاريخي للمنتخب المغربي في مونديال قطر 2022

عمت الاحتفالات الهستيرية أرجاء المغرب وكل العالم العربي، بما يشمل كافة القرى العربية في إسرائيل

انتشرت مشاهد الفرح و الاحتفالات أمس الثلاثاء، في المغرب وفي الدول العربية بعد الانجاز والحدث التاريخي الذي حققه أسود الأطلس بالتأهل الى الربع النهائي، بعد الفوز على الفريق الإسبانيبركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0.

وعمت الاحتفالات الهستيرية أرجاء المغرب وكل العالم العربي، بما يشمل كافة القرى العربية في إسرائيل، وذلك بعد أن أصبح منتخب المغرب المنتخب العربي الأول الذي يتأهل الى الربع النهائي.

قادة وساسة عرب يحتفون بالفوز التاريخي

وعقب الفوز كتب وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس في صفحته على تويتر بعد انتهاء المباراة ”مبروك لأصدقائنا المغاربة على فوزهم الكبير“.

https://twitter.com/i/web/status/1600189025083539456 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

فيما قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، "يا لها من متعة أن ترى النصر المثير لفريق مذهل يمثل دولة وشعبا مذهلين. والأجمل أنه للمرة الأولى سنرى منتخبًا عربيًا في ربع نهائي كأس العالم"، مضيفا "يوم سعيد للمغرب ويوم سعيد لكل عشاق كرة القدم العرب. ويوم رائع بالنسبة لي. بالتوفيق للمغرب".

https://twitter.com/i/web/status/1600188787778195456 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

بدوره، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي، على تويتر قائلا "مبروك أسود الأطلس. أنتم فخر لنا جميعًا"

https://twitter.com/i/web/status/1600185165082263555 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفي نفس السياق، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، هنأ العاهل المغربي محمد السادس، بفوز منتخب بلاده، خلال اتصال هاتفي، مؤكدا أن الفوز "فوز لفلسطين وللعرب جميعا".

فيما أفادت وكالة الأنباء البحرينية، أن عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعث برقية تهنئة إلى نظيره المغربي، وهنأه على فوز بلاده، واصفا ما حدث بأنه "إنجاز رياضي مشرف".

https://twitter.com/i/web/status/1600203275915100175 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ونقلت وسائل إعلام قطرية، منها "التلفزيون العربي" لقطات فيديو متداولة، لفرحة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالتأهل التاريخي لأسود الأطلس لدور ربع النهائي، وأظهرت اللقطات أمير قطر من ملعب المباراة وهو سعيد ويصفق ويرفع علم المغرب، فرحا بالفوز التاريخي.

https://twitter.com/i/web/status/1600201373273948178 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وبدوره، غرد نائب رئيس الإمارات، محمد بن راشد، رئيس الوزراء حاكم دبي، قائلا: "المستحيل ليس مغربياً .. المستحيل ليس عربياً .. أسود ورجال المغرب بكم نفخر ونفاخر العالم".

https://twitter.com/i/web/status/1600186878547791872 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

فيما قالت وكالة الأنباء الأردنية، إن "الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، تابع برفقة الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الانتصار التاريخي للمنتخب المغربي".

https://twitter.com/i/web/status/1600214927565852678 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وعقب الفوز، رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، في تغريدة: "أزف أحر التهاني للشعب المغربي بفوز منتخبه بعد أداء بطولي كبير كأول فريق عربي يصل إلى هذا الدور".

https://twitter.com/i/web/status/1600189686084870146 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وغرد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، قائلا: "نهنئ فريق المغرب بتأهله للدور ربع النهائي".

https://twitter.com/i/web/status/1600193985091248129 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

كما هنأت ملكة الأردن رانيا العبد الله، عبر حسابها بتويتر، المغرب، قائلة: "مبروك لأسود الأطلس فرحتونا".

https://twitter.com/i/web/status/1600189208831750145 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وعن فوز المنتخب المغربي التاريخي، غرد السياسي العراقي، مقتدى الصدر، عبر حسابه الموثق بتويتر: "المغرب أمل لانتصار العروبة".

https://twitter.com/i/web/status/1600190140764213248 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ويشارا لى أن أحد مقدمي نشرة الاخبار كاد أن يغمى عليه في الملعب خلال بث أهداف الجزاء والتي حسمت النتيجة.

https://twitter.com/i/web/status/1600185609129115648 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وسيلتقي المنتخب المغربي في الدور المقبل، يوم السبت القادم، بنظيره مع البرتغالي بعد فوزه على سويسرا بـ6 أهداف مقابل هدف وحيد.