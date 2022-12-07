قادة العرب يهنئون ويحتفون بالفوز التاريخي للمنتخب المغربي في مونديال قطر 2022
عمت الاحتفالات الهستيرية أرجاء المغرب وكل العالم العربي، بما يشمل كافة القرى العربية في إسرائيل
انتشرت مشاهد الفرح و الاحتفالات أمس الثلاثاء، في المغرب وفي الدول العربية بعد الانجاز والحدث التاريخي الذي حققه أسود الأطلس بالتأهل الى الربع النهائي، بعد الفوز على الفريق الإسبانيبركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0.
وعمت الاحتفالات الهستيرية أرجاء المغرب وكل العالم العربي، بما يشمل كافة القرى العربية في إسرائيل، وذلك بعد أن أصبح منتخب المغرب المنتخب العربي الأول الذي يتأهل الى الربع النهائي.
قادة وساسة عرب يحتفون بالفوز التاريخي
وعقب الفوز كتب وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس في صفحته على تويتر بعد انتهاء المباراة ”مبروك لأصدقائنا المغاربة على فوزهم الكبير“.
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
فيما قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، "يا لها من متعة أن ترى النصر المثير لفريق مذهل يمثل دولة وشعبا مذهلين. والأجمل أنه للمرة الأولى سنرى منتخبًا عربيًا في ربع نهائي كأس العالم"، مضيفا "يوم سعيد للمغرب ويوم سعيد لكل عشاق كرة القدم العرب. ويوم رائع بالنسبة لي. بالتوفيق للمغرب".
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
بدوره، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي، على تويتر قائلا "مبروك أسود الأطلس. أنتم فخر لنا جميعًا"
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
وفي نفس السياق، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، هنأ العاهل المغربي محمد السادس، بفوز منتخب بلاده، خلال اتصال هاتفي، مؤكدا أن الفوز "فوز لفلسطين وللعرب جميعا".
فيما أفادت وكالة الأنباء البحرينية، أن عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعث برقية تهنئة إلى نظيره المغربي، وهنأه على فوز بلاده، واصفا ما حدث بأنه "إنجاز رياضي مشرف".
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
ونقلت وسائل إعلام قطرية، منها "التلفزيون العربي" لقطات فيديو متداولة، لفرحة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالتأهل التاريخي لأسود الأطلس لدور ربع النهائي، وأظهرت اللقطات أمير قطر من ملعب المباراة وهو سعيد ويصفق ويرفع علم المغرب، فرحا بالفوز التاريخي.
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
وبدوره، غرد نائب رئيس الإمارات، محمد بن راشد، رئيس الوزراء حاكم دبي، قائلا: "المستحيل ليس مغربياً .. المستحيل ليس عربياً .. أسود ورجال المغرب بكم نفخر ونفاخر العالم".
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
فيما قالت وكالة الأنباء الأردنية، إن "الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، تابع برفقة الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الانتصار التاريخي للمنتخب المغربي".
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
وعقب الفوز، رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، في تغريدة: "أزف أحر التهاني للشعب المغربي بفوز منتخبه بعد أداء بطولي كبير كأول فريق عربي يصل إلى هذا الدور".
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
وغرد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، قائلا: "نهنئ فريق المغرب بتأهله للدور ربع النهائي".
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
كما هنأت ملكة الأردن رانيا العبد الله، عبر حسابها بتويتر، المغرب، قائلة: "مبروك لأسود الأطلس فرحتونا".
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
وعن فوز المنتخب المغربي التاريخي، غرد السياسي العراقي، مقتدى الصدر، عبر حسابه الموثق بتويتر: "المغرب أمل لانتصار العروبة".
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
ويشارا لى أن أحد مقدمي نشرة الاخبار كاد أن يغمى عليه في الملعب خلال بث أهداف الجزاء والتي حسمت النتيجة.
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
وسيلتقي المنتخب المغربي في الدور المقبل، يوم السبت القادم، بنظيره مع البرتغالي بعد فوزه على سويسرا بـ6 أهداف مقابل هدف وحيد.