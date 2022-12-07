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مونديال 2022/ الناخب الإسباني: "إذا كان بإمكاني تغيير "شيء في ركلات الترجيح لأبعدت ياسين بونو عن المرمى

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المدافع الإسباني إيمريك لابورت يقاتل على الكرة مع حارس المرمى المغربي ياسين بونو (وسط) خلال مباراة كأس العالم قطر 2022 لكرة القدم بين المغرب وإسبانيا على ملعب المدينة التعليمية في الريان غربا. الدوحة في 6 ديسمبر 2022.
KARIM JAAFAR / AFPالمدافع الإسباني إيمريك لابورت يقاتل على الكرة مع حارس المرمى المغربي ياسين بونو (وسط) خلال مباراة كأس العالم قطر 2022 لكرة القدم بين المغرب وإسبانيا على ملعب المدينة التعليمية في الريان غربا. الدوحة في 6 ديسمبر 2022.

إنريكي" فوجئت بسرور بعز الدين أوناحي، يا إلهي من أين جاء هذا الفتى، حكيمي ونصير وأمرابط يلعبون بطريقة رائعة"

قال الناخب الإسباني لويس إنريكي، بعد انتهاء مباراة بلاده ضد المنتخب المغربي، جوابا عن سؤال حول تضييع اللاعبين الإسبانيين ركلات الترجيح خلال المباراة "إذا اضطررت إلى اختيار المسددين مرة أخرى، سأختار نفس اللاعبين. الشيء الوحيد الذي كنت سأود تغييره هو إبعاد ياسين بونو عن المرمى".

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وأكد مدرب "لاروخا"، في المؤتمر الصحفي الذي تلا مباراة فريقه ضد أسود الأطلس، أمس الثلاثاء، عن دهشته من مستوى لاعب المنتخب المغربي عز الدين أوناحي، وقال  "لقد فوجئت بسرور بالرقم ثمانية (في اشارة إلى عز  الدين أوناحي)، يا إلهي من أين جاء هذا الفتى"، وأضاف أن "حكيمي ونصير وأمرابط يلعبون بطريقة رائعة".

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وأشاد لويس إنريكي بأداء المنتخب المغربي، قائلا: "الفريق المغربي كان أحسن من فريقه في ركلات الجزاء، وأضاف "بونو كان مدهشا وأتمنى لهم التوفيق في الدور التالي".

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وكان المنتخب المغربي قد ضمن مقعده في ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر،أمس الثلاثاء، بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0، في مباراة ثمن النهائي، التي أقيمت على أرضية استاد المدينة التعليمية.

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