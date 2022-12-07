العاهل المغربي يخرج إلى شوارع الرباط للاحتفال بتأهل المنتخب إلى دور ربع النهائي لمونديال 2022

ظهر محمد السادس داخل سيارته وهو يرتدي قميص المنتخب المغربي، ويلوح بالعلم المغربي، وسط صيحات مئات المغاربة

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، خروج العاهل المغربي، أمس الثلاثاء، إلى شوارع العاصمة الرباط لمشاركة المواطنين احتفالاتهم بالتأهل التاريخي غير المسبوق، إلى دور ربع نهائي كأس العالم 2022، وهو داخل سيارته يرتدي قميص المنتخب المغربي، ويلوح بالعلم المغربي، وسط صيحات مئات المغاربة.

وكان العاهل المغربي قد اتصل بكل من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، والناخب الوطني وليد الركراكي، لتهنئتهم بالفوز التاريخي على إسبانيا وبلوع ربع نهائي المونديال لأول مرة في التاريخ.

عمت الاحتفالات كافة الدول العربية من المحيط إلى الخليج، أمس الثلاثاء، عقب التأهل التاريخي الذي حققه "أسود الأطلس" إلى الدور ربع نهائي من كأس العالم المقامة بقطر.

ومباشرة بعد نهاية مباراة المنتخب المغربي ونظيره الإسباني، اهتزت المقاهي والشوارع فرحا في مختلف العواصم والمدن في العالم العربي، حيث خرجت الجماهير للاحتفال بإنجاز "أسود الأطلس" في المونديال قطر 2022، الذي يعد الأول من نوعه عربيا.

ومن الماء للماء خرج مواطنو الدول العربية للتعبير عن سعادتهم بانتصار المنتخب المغربي على إسبانيا، رغم ما تعانيه هذه الدول من ويلات الحروب ومآسي اجتماعية واقتصادية، حيث أن أبناء وليد الركراكي منحوا جرعة من الفرح والأمل لكافة البلدان العربية؛ كون أن المستحيل ليس مغربيا، وأن الإصرار وروح الجماعة بإمكانهما اجتياز وتخطي الصعوبات والمطبات الصعبة.

وفي مشاهد قل نظيرها، أجواء من الفرح الصادق ومشاعر حبور جياشة غمرت الشوارع وسيطرت على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، موحدة الشعبين،بعد الفوز الذي حققه المنتخب المغربي على نظيره الإسباني في مونديال قطر.

وكانت أسر يهودية عديدة تجمعت في منازلها وفي المقاهي والفنادق في المدن والقرى الإسرايلية لمشاهدة المباراة هاتفة بالمغرب وبحبها وحولت فرحها صدحا بالموسيقى المغربية كما زينت منازلها بالأعلام الوطنية. وفي مدينة غزة احتشد المئات من المتفرجين في قاعة وسط المدينة لمشاهدة المباراة، رافعين الأعلام المغربية هاتفين بالنصر قبل أن يخرجوا فرحا للشوارع احتفالا بتأهل الأسود.