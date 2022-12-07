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الأخوة تنتصر على السياسة: شوارع الجزائر تتزين فرحا بالتأهل التاريخي للمنتخب المغربي

i24NEWS

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يحتفل المدافع المغربي أشرف حكيمي مع زملائه في الفريق بعد تحويل ركلة الجزاء الأخيرة خلال ركلات الترجيح للفوز بكأس العالم 2022 في مباراة كرة القدم بين المغرب وإسبانيا في 6 ديسمبر 2022.
JAVIER SORIANO / AFPيحتفل المدافع المغربي أشرف حكيمي مع زملائه في الفريق بعد تحويل ركلة الجزاء الأخيرة خلال ركلات الترجيح للفوز بكأس العالم 2022 في مباراة كرة القدم بين المغرب وإسبانيا في 6 ديسمبر 2022.

الإعلام الرسمي اكتفى بقول"منتخب إسبانيا يضيع 3 ركلات جزاء ويقصى من ثمن النهائي" بدون ذكر المنتخب المغربي

يبدو أن الأخوة انتصرت على السياسة، حيث خرج المواطنون إلى شوارع الجزائر للتعبير عن فرحهم بفوز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني وتأهله إلى ربي النهائي لمونديال 2022، وانتشرت عبارات التهاني إلى صفحات الجزائريين التي تزينت بألوان العلم المغربي.

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وتحولت مقاهي وشوارع المدن الجزائر ية مباشرة بعد إعلان الحكم الأرجنتيني نهاية مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الإسباني بالفوز بركلات الترجيح، لساحة من الفرح والبهجة.

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ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي، أعدادا كبيرة من الجزائريين يرتدون قميص منتخبهم إلى جانب الجماهير المغاربية، فوق مدرجات ملعب المدينة التعليمية في الدوحة، حيث شاركو المغاربة فرحتهم بالتأهل. في هذا السياق كتب اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر: “ألف مبارك للإخوة. المغرب العربي فخور بكم”، وإلى جانب كلماته صورة للعلم الجزائري والتونسي والمغربي.

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ورسم تأهل المنتخب المغربي لأول مرة في التاريخ إلى ربع نهائي كأس العالم، البسمة والبهجة وأطلق العنان لأفراح مغربية تجاوزت الحدود الجغرافية وسمعت في شوارع الجزائر، رغم أن الإعلام الرسمي اكتفى بقول"منتخب إسبانيا يضيع 3 ركلات جزاء ويقصي من ثمن النهائي" بدون ذكر المنتخب المغربي.

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وكانت الجزائر  قد أعلنت من طرف واحد قطع علاقاتها مع المغرب، غير أن ذلك لم يلق ذلك بظلال الثقيلة وتداعياته السلبية على العلاقات الثنائية والروابط الجامعة بين الشعبين الشقيقين.

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