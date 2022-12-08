يوميات مونديالية: حي كتارا -عرس ثقافي نابض وملتقى لكل الحضارات

يحمل الحي اسم شبه الجزيرة القطرية منذ مئة وخمسين عاما ويعتبر ملتقى للثقافات والحضارات

اسمُها كتارا ... أقدَمُ مسمًى لشبْهِ الجزيرَةِ القطريةِ منذُ مئةٍ وخمسينَ عامًا. لتغدوَ أكبَرَ المشاريعِ الثقافيَّةِ في قَطَرْ ومُلتَقًى للثقافاتِ والحضاراتِ المختلفَةِ حَوْلَ العالَمِ.

كنتُ في حيرَةٍ من أمري بينَ زيارَةِ الحَيِّ في ساعاتِ المساءِ أو في وضَحِ النهار، لكنَّ الصورَةَ قضَتْ بتجرِبَةِ الاثنتين، فلا أجمَلَ منْ غُروبِ الشَّمْسِ الذي يلامِسُ خليجَ العربِ وعلى الدفَّةِ الثانيةِ جمالُ لؤلؤةِ قطر وأبراجِها.

تُجَسِّدُ كتارا بجمالِها تحويلَ هذهِ البُقعَةِ الصحراويةِ إلى جبالٍ خضراءَ وأشجارٍ تحيطُ المعالِمَ الثقافيةَ عندَ شاطِئِها، قبلَ أنْ تَدْخُلَ إلى حيِّها الثقافِيِّ بين الشوارِعِ المُتعرِّجَةِ والضَيِّقَةِ التي تعيدُكَ إلى ذكرياتِ الماضي بلحْنِ الحاضِرِ، هنا مجالِسُ الشعراءِ، وهذا شارعُ شكسبير، وجامِعُ كتارا التحفَةُ المَعماريَّةُ

شاطئٌ جميلٌ يعرِضُ موروثَ قطَرِ البحرِيَّ من جِهَةٍ ويستقبلُ الآلافَ من الزُوَّارِ منذُ بَدْءِ العُرْسِ الكُرَوِيِّ، أفراحٌ وليالٍ ملاحٌ ومقاهٍ تجمَعُ الشُعوبَ في كُلِّ ليلَةٍ على هذه البُقْعَةِ ضمْنَ رُؤيَةِ قطر ألفين وثلاثين.

حي "كتارا" العريق في الدوحة مُلتقى لِجميع المُثَقفين والفنانين، ومركز لتعزيز الوعي الثقافي عبر المهرجانات والمعارض، والندوات والحفلات وكافة الأنشطة الثقافية والفنية.

شارع شِكسبير من أَشهر شوارع الحي الثقافي وبه عددٌ من المطاعم المميزة تقدم أطبقة من مختلف الثقافات، فهناك مَطعم خان فاروق المصري، ومطعم زَعفران الهندي ومطعم ماميك اللبناني.