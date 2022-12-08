سيتم تقديم المدرب الجديد، الإثنين الوشيك، على أن يستلم مهامه في شهر مارس خلال تصفيات كأس أوروبا 2024

قرر الاتحاد الإسباني إقالة مدرب المنتخب الإسباني لويس أنريكي، اليوم الهميس، بعد فشله في تجاوز دور ثمن نهاية كأس العالم قطر 2022 بعد الهزيمة أمام المنتخب المغربي، بضربات الجزاء.

وأعلن الاتحاد الإسباني أن المدرب دي لا فوينتي سيخلف أنريكي، وقال إنه سيتم تقديم المدرب الجديد، الإثنين الوشيك، على أن يستلم مهامه في شهر مارس خلال تصفيات كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا.

وتولى إنريكي البالغ من العمر 52 عاماً، تدريب منتخب إسبانيا في 2018 وقاده لنصف نهائي كأس أوروبا ونهائي دور الأمم الأوروبية.

وكان المنتخب المغربي قد تأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر، الثلاثاء المنصرم، بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0، في مباراة ثمن النهائي، التي أقيمت على أرضية استاد المدينة التعليمية.

وقدم منتخب المغرب ملحمة كروية ضد إسبانيا، وتمكن من خطف ورقة العبور لدور الثمانية بعد الفوز بركلات الترجيح 3-0.ومن المقرر أن يحصل منتخب المغرب على مكافأة قيمة بعد وصوله لربع نهائي المونديال.