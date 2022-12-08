بعد الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في مونديال 2022: رجل أعمال إسرائيلي يعلن إهداء أعضاء المنتخب مبلغ 10 آلاف دولار

"لقد خرجت من المغرب، لكن المغرب لم يخرج مني، لقد هاجرت وأنا في 14 من عمري وهذه فرصة لتقديم شيء ما للمغرب"

بعد الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي على نظيره الإسباني وضمن له التأهل إلى دور ربع النهائي لمونديال 2022، أعلن رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي دهان، صاحب نادي Alden، أنه سيهدي 10 آلاف دولار لكل أعضاء المنتخب لقاء ما أنجزوه، وتعهد في حال تقدم المنتخب إلى نصف النهائي بمنح 10 آلاف دولار أخرى لكل لاعب، ونفس الشيء بالنسبة للانتصارات في نصف النهائي والنهائي.

وأذهلت اسود الأطلس العالم بانتصارهم على المنتخب الإسباني الذي كان مرشحا للفوز بالكأس الغالية، الثلاثاء المنصرم، لتنطلق الاحتفالات في جميع أنحاء العالم العربي، وكذلك بين الجالية المغربية في إسرائيل.

وتأثر بشكل خاص رجل الأعمال يوسي دهان، صاحب شركة Alden بفوز المنتخب المغربي، وعبر عن سعادته بهذا الفوز وسارع إلى إعلان أنه سيهدي 10 آلاف دولار لكل لاعب من الفريق المغربي، ومكافأة إضافية إذا استمروا في الفوز في بقية أطوار البطولة.

وفي مقابلة مع "خطة التوفير" Bequest 12 ، قال دهان إنه كان سيكون سعيدًا بدعم منتخب إسرائيل لو كان قد لعب في المونديال، لكن المنتخب المغربي جيد أيضا. قال دهان: "أقول دائماً، لقد خرجت من المغرب، لكن المغرب لم يخرج مني، لقد هاجرت وأنا في الرابعة عشرة من عمري وأتيحت لي الفرصة الآن لتقديم شيء ما للمغرب".

وعن سؤاله كيف ومتى سيحول الهدية؟ قال دهان: "لم أتواصل بعد مع المنتخب المغربي. لقد تواصلت مع المدير التنفيذي لغرفة التجارة الإسرائيلية المغربية يهودا لانكيري، الذي أبلغ السفير، وتحدثت مع رئيس مجلس الإدارة من اتحاد كرة القدم الموجود في قطر أورين حسون، وسيبلغ رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع، وسنرى كيف سنحول الأموال".