مونديال 2022: عدد من شبان تندوف يدخلون موريتانيا من أجل متابعة مباراة المغرب ضد البرتغال

"قيادة البوليساريو، تعمدت قطع الكهرباء عن مخيمات تندوف خلال فترة بث المباراة المنتخب المغربي ضد إسبانيا"

بسبب الرغبة في متابعة مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البرتغالي التي ستجري غدا السبت ضمن ربع نهائي مونديال 2022، ذكر موقع "أنباء أنفو" الإخباري الموريتاني، اليوم الجمعة، أن عدد من شبان تندوف المنتمين للبوليساريو دخلون إلى موريتانيا عبر الطريق البري الرابط بين ولاية تيندوف الجزائرية وولاية تيرس آزمور شمال البلاد،

وتم تداول تسجيل صوتي في مختلف منصات التواصل الاجتماعي لسيدة تعيش بمخيمات تندوف، قالت فيه إن "قيادة جبهة البوليساريو، تعمدت قطع الكهرباء عن أجزاء واسعة من المخيم خلال فترة بث المباراة الأخيرة التي جمعت ببن منتخب المغرب وإسبانيا".

وعبرت السيدة وفى آخر التسجيل الصوتي، عن مناصرتها للمنتخب المغربي وقالت “والله إن شاء الله هوما اللي يغلبو البرتغال (في مباراة ربع النهاية)، ولا يديو كاع كأس العالم، وبالصحة لهم وبالنصر والتيسير”.

وحسب رأي بعض المراقبين ، لم تسمح قيادة جبهة البوليساريو لسكان مخيمات تندوف تحت سيطرتها مشاهدة مباراة المغرب -البرتغال فى مونديال قطر ، خشية ان ينتصر المغرب ويخرج السكان داخل المخيمات تعبيرا عن الفرح وترديد الأغاني المغربيو التي تمجد الصحراء واللعب البطولي لأسود الأطلس.

الموقع ذاته أكد أنه خلال اليومين المنصرمين، اتجه بعض الموريتانيين إلى طبع الأعلام المغربية استعدادا لمباراة المغرب والبرتغال في ربع النهائي.