مونديال 2022: كرواتيا تقصي البرازيل وتتأهل لنصف النهائي بركلات الترجيح 2/4

أقصى المنتخب الكرواتي نظيره البرازيلي منتخب كرواتيا ليضمن أول بطاقة الدور نصف النهائي من كأس العالم قطر

أقصى المنتخب الكرواتي نظيره البرازيلي منتخب كرواتيا ليضمن أول بطاقة الدور نصف النهائي من كأس العالم قطر 2022، بعد فوزه بركلات الترجيح 2/4، والتقى المنتخبان على ملعب المدينة التعليمية مساء يوم الجمعة، في انطلاقة مباريات دور الثمانية.

وسيلاقي المنتخب الكرواتي في نصف النهائي، الثلاثاء الوشيك، على ستاد لوسيل، الفائز من مباراة الارجنتين وهولندا، التي ستقام، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف، ليحتكم المنتخبان إلى الوقت الإضافي، الذي انتهى بالتعادل 1 / 1، حيث بادر منتخب البرازيل بالتسجيل عن طريق نجمه نيمار دا سيلفا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثالث، ليرفع رصيده التهديفي في مسيرته مع منتخب البرازيل إلى 77 هدفا، معادلا الرقم القياسي للنجم الأسطوري بيليه في صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب السامبا.

و أدرك منتخب كرواتيا التعادل في الدقيقة 117 عن طريق برونو بيتكوفيتش، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمنتخب كرواتيا، وصيف بطل النسخة المنصرمة لكأس العالم في روسيا عام 2018.