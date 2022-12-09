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مونديال 2022: الأرجنتين تنهي أحلام هولندا وتتأهل لنصف النهائي بضربات الترجيح

i24NEWS

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يحتفل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتسجيل الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 لكرة القدم بين هولندا والأرجنتين على ملعب لوسيل شمال الدوحة في 9 ديسمبر 2022.
FRANCK FIFE / AFPيحتفل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتسجيل الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 لكرة القدم بين هولندا والأرجنتين على ملعب لوسيل شمال الدوحة في 9 ديسمبر 2022.

بعد تخطيه عقبة هولندا في دور الثمانية بالفوز بركلات الترجيح (4-3).، ليضرب موعدا موعدا مع كرواتيا في نصف نهائي

بصعوبة بالغة اقتنص منتخب الأرجنتين البطاقة الثانية في نصف نهائي لمونديال 2022 بعد تخطيه عقبة هولندا في دور الثمانية بالفوز بركلات الترجيح (4-3).، ليضرب موعدا موعدا مع كرواتيا في نصف النهائي.

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تقدم منتخب الأرجنتين أولا عن طريق اللاعب ناوهيل مولينا قبل نهاية شوط المباراة الأول بـ10 دقائق بعد تمريرة سحرية من الأسطورة ليونيل ميسي.وعزز ميسي التقدم اللاتيني بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 73.وقلص منتخب هولندا الفارق عن طريق اللاعب فوتر فيجورست قبل النهاية بـ7 دقائق.

وازدادت الإثارة في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، وأدرك الفريق الأوروبي التعادل بواسطة فيجورست أيضا بعد تمريرة ذكية من ركلة حرة في الدقيقة 90+10، قبل الاحتكام إلى شوطين إضافيين.

ولم يسفر الوقت الإضافي عن أهداف جديدة، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي حسمها الفريق الأرجنتيني (4-3).

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