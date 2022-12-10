مونديال قطر: وفاة صحافي أميركي خلال تغطية مباراة ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا

وقد توفي الصحافي غرانت وال، البالغ من العمر (48 عاما) أثناء تغطية مباراة ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا.

توفي صحافي معروف يعمل لصالح قناة "سي بي إس سبورتس" الأميركية، أمس الجمعة في الدوحة، كان قد أوقِف في قطر لارتدائه قميصا بألوان قوس قزح، حسبما أعلنت زوجته والاتحاد الأميركي لكرة القدم.

وقد توفي الصحافي غرانت وال، البالغ من العمر (48 عاما) أثناء تغطية مباراة ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا.

وبحسب راديو "إن بي آر" الأميركي، فإن الصحافي سقط أرضا في استاد الصحافة مع اقتراب المباراة من نهايتها. وقد قدّم له الطاقم الطبي الإسعافات الأولية، قبل حمله على نقالة، فيما قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، يبدو أن "وال تعرض لنوبة قلبية".

وكان الصحافي غرانت وال، قد عمل في مجلة "سبورتس إيلاسترايتِد" بصفته متخصصا في كرة القدم، قبل انضمامه إلى "سي بي إس سبورتس" في العام 2021.

كان وال متزوجا من الدكتورة سيلين غاوندر المتخصصة في الأمراض المعدية والتي سبق لها أن ظهرت مرارا على التلفزيون خلال جائحة كوفيد-19. وكتبت زوجته على تويتر "أنا مصدومة تماما". ذ

وبصعوبة بالغة اقتنص منتخب الأرجنتين البطاقة الثانية في نصف نهائي لمونديال 2022 بعد تخطيه عقبة هولندا في دور الثمانية بالفوز بركلات الترجيح (4-3)، ليضرب موعدا موعدا مع كرواتيا في نصف النهائي.