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مونديال 2022: المغرب يقهر البرتغال ويكتب التاريخ في المونديال ويتأهل لنصف نهائي البطولة

i24news

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لاعبو المنتخب المغربي يحتفلون بفوزهم بكأس العالم لكرة القدم في دور الـ16 بين المغرب وإسبانيا ، على ملعب المدينة التعليمية في الريان ، قطر ، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022
(AP Photo/Petr David Josek)لاعبو المنتخب المغربي يحتفلون بفوزهم بكأس العالم لكرة القدم في دور الـ16 بين المغرب وإسبانيا ، على ملعب المدينة التعليمية في الريان ، قطر ، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

مونديال 2022: المغرب تقصي البرتغال وتتأهل لنصف نهائي كأس العالم

حقق منتخب المغرب مفاجأة مدوية جديدة وكتب التاريخ بالتأهل إلى قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر بالفوز 1-0 على البرتغال في دور الثمانية يوم السبت 2022.

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وسجل يوسف النصيري مهاجم المغرب هدف المباراة الوحيد بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من يحيى عطية الله في الدقيقة 42. وتألق ياسين بونو حارس المغرب في إنقاذ مرماه من سلسلة من الفرص ليقود بلاده إلى إنجاز تاريخي، حيث أصبح المغرب أول منتخب عربي أو أفريقي يصل إلى قبل النهائي.

وسيلعب المغرب، الذي كان يشارك في دور الثمانية لكأس العالم لأول مرة في تاريخه، في الدور قبل النهائي أمام المنتخب الفائز من مباراة اليوم بين فرنسا حاملة اللقب وإنجلترا.

وفي المباراة الأخرى بقبل النهائي ستلعب الأرجنتين ضد كرواتيا.

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