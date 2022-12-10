كأس العالم 2022: فرنسا تتأهل الى نصف نهائي المونديال بعد فوزها على انجلترا

ضمن فعاليات الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم 2022 في قطر، حجز منتخب فرنسا حامل اللقب مكانه في نصف النهائي بعد تغلبه على نظيره الانكليزي بنتيجة 2 - 1 ليضرب موعدا مع المغرب في الدور المقبل.

واستمرت المباراة بهجمة هنا وهجمة هناك، حتى سجل أوليفيه جيرو هدف التقدم لفرنسا بعد محاولتين، أنقذ بيكفورد الأولى ببراعة شديدة، قبل أن يسكن جيرو الثانية برأسية متقنة، شاهدها بيكفورد تمر إلى شباكه في الدقيقة 78.

واحتسب الحكم البرازيلي ركلة جزاء لصالح المنتخب الإنجليزي بعد العودة للفار، لكن كين لم يكن عند الموعد هذه المرة، وسدد كرته عالية بعيدًا عن المرمى الفرنسي في الدقيقة 81.

وأنهى الحكم المباراة بفوز فرنسا بعد احتساب ثمانية دقائق وقت بدل من ضائع، لتقابل «الديوك» منتخب «أسود الأطلس» في نصف نهائي كأس العالم 2022.