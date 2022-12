عشرات الآلاف في البلدان العربية والإفريقية ينهمرون إلى الشوارع للاحتفال بـ "ضربة" أسود الأطلس

أطلق فوز المغرب على نظيره البرتغالي في مباراة أمس وتأهله لنصف النهائي في تسجيل تاريخي إضافي لمنتخب عربي وإفريقي يصل هذه المرحلة شرارة الاحتفالات في كل الدول العربية ابتداء من قطر ذاتها إلى موطن أسود الأطلس في المغرب مرورا بكل العرب أينما تواجدوا.

وتابع الجمهور العربي في إسرائيل بشغف المباراة التي حظيت بتغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة تتقدمها قناة i24news وانطلق عشاق الرياضة إلى الشوارع في القرى والمدن المختلفة من كفرياسيف إلى الناصرة فالرينة فالمشهد فكفركنا وينسحب ذلك على بقية الأماكن، محتفلين بانتصار المغرب وتحليقه إلى المربع الذهبي، في مشهد انصهرت فيه الروح العربية في جسد واحد.

يذكر أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ نشر تغريدة قال فيها: "أبارك لملك المغرب محمد السادس وللشعب المغربي الإنجاز التاريخي في بطولة كأس العالم".