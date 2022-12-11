عشرات الآلاف في البلدان العربية والإفريقية ينهمرون إلى الشوارع للاحتفال بـ "ضربة" أسود الأطلس

"تونس والمغرب خاوا خاوا (إخوة)" و"مبروك علينا هذه البداية ومازال مازال" و"دائما المغرب دائما المغرب"

أطلق فوز المغرب على نظيره البرتغالي في مباراة أمس وتأهله لنصف النهائي في تسجيل تاريخي إضافي لمنتخب عربي وإفريقي يصل هذه المرحلة شرارة الاحتفالات في كل الدول العربية ابتداء من قطر ذاتها إلى موطن أسود الأطلس في المغرب مرورا بكل العرب أينما تواجدوا.

وتابع الجمهور العربي في إسرائيل بشغف المباراة التي حظيت بتغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة تتقدمها قناة i24news وانطلق عشاق الرياضة إلى الشوارع في القرى والمدن المختلفة من كفرياسيف إلى الناصرة فالرينة فالمشهد فكفركنا وينسحب ذلك على بقية الأماكن، محتفلين بانتصار المغرب وتحليقه إلى المربع الذهبي، في مشهد انصهرت فيه الروح العربية في جسد واحد.

يذكر أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ نشر تغريدة قال فيها: "أبارك لملك المغرب محمد السادس وللشعب المغربي الإنجاز التاريخي في بطولة كأس العالم".

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وفي الأردن نشر ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله صورة على حسابه في "إنستغرام" من المباراة كتب عليها "أسود الأطلس يصنعون التاريخ. مبارك الفوز"، على ما أفاد موقع الأناضول.

وفي بيروت تجمع المئات رافعين أعلام المغرب، كما جابت مواكب سيارات ودراجات نارية شوارع العاصمة للتعبير عن الفرحة بالفوز التاريخي لآخر المنتخبات العربية التي ما زالت تنافس في المونديال.

وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى بارك للمنتخب المغربي قائلاً في تغريدة: "قلعة هو ‫المغرب، حراسها أسود، باغتوا البرتغال، وجعلوا طريقها مسدود".

وفي قطاع غزة، تجمع مئات الفلسطينيين لمتابعة المباراة عبر شاشة عرض كبيرة في صالة "سعد صايل" خصصتها اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع (تابعة لوزارة الخارجية القطرية) لمتابعة مباريات كأس العالم بشكل مجاني.

MOHAMMED ABED / AFP مشجعو كرة القدم الفلسطينية يرفعون العلم الوطني والمغربي أثناء احتفالهم بفوز المغرب بمباراة كرة القدم في الجولة 16 من كأس العالم قطر 2022 ضد البرتغال في مدينة غزة ، في 10 ديسمبر 2022.

وأفاد مراسل الأناضول، أن الفلسطينيين خرجوا في المخيمات والمدن، عقب المباراة للاحتفال بفوز المغرب حاملين العلمين المغربي والفلسطيني، وأطلقت أصوات أبواق السيارات في الشوارع، وسمعت هتافات وزغاريد من شرفات المنازل.

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس"، في تغريدة: "نبارك للمغرب الشقيق هذا الإنجاز الرياضي الكبير بتأهل فريقه لكرة القدم لنصف نهائي مونديال قطر"، مضيفا: "هذا إنجاز تاريخي للرياضة العربية".

وكمثلهم احتفلت مدن الضفة الغربية بالنصر النادر، وحمل المحتفلون الذين دكوا الشوارع العلمين المغربي والفلسطيني، وأطلقوا أبواق السيارات، خلال تجولهم بسياراتهم في شوارع المدن.

وأُضيئت الواجهة الرئيسية لبرج الإذاعة والتلفزيون الرسمي في مدينة رام الله العلمين الفلسطيني والمغربي.

كما احتفل عشرات التونسيين وأفراد من الجالية المغربية في تونس بفوز أسود الأطلس في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ورددوا الشعارات "تونس والمغرب خاوا خاوا (إخوة)"، و"مبروك علينا هذه البداية ومازال مازال"، و"دائما المغرب دائما المغرب"، و"سير سير (إلى الأمام)".

ورفع المشاركون في الاحتفال أعلام تونس وفلسطين والمغرب.

وقال رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي في تدوينة على موقع فيسبوك: "هنيئا للمنتخب المغربي فوزه المستحق على البرتغال، مبروك للشعب المغربي، ولكل العرب هذا الترشح التاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم".

وقال نائب سكرتير الجمعية السودانية المغربية لخريجي الجامعات والمعاهد المغربية نزار صلاح الدين: "تجمعنا اليوم في وسط الخرطوم لمؤازرة المنتخب المغربي الذي هو بمثابة بلدنا الثاني".

وأضاف للأناضول: "غمرت الفرحة الشعب السوداني بفوز المنتخب المغربي الشقيق فقد انتصر وحقق الصعود عن جدارة".

Rami al SAYED / AFP يحتفل السوريون بفوز المغرب بعد مباراة قطر 2022 لكرة القدم بين المغرب والبرتغال في مخيم دير البلوط في منطقة عفرين بمحافظة حلب الشمالية التي يسيطر عليها المتمردون في سوريا ، في 10 ديسمبر 2022.

ولم يفوّت السوريون فرصة مشاهدة مباراة غير مسبوقة يتصدرها فريق مغربي وقد تجمع سكان مخيم دير البلوط في منطقة عفرين بمحافظة حلب للاستمتاع بلعب الأسود مترقبين فوزهم.

وعبر العراقيون عن ابتهاجهم بترديد الهتافات التي تحيي الفريق المغربي وإطلاق النار في الهواء والألعاب النارية.

وفي تغريدة له هنأ رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي المغرب قائلاً: "أسود الأطلس يسجلون اليوم الإنجاز العربي الأول بالوصول إلى المربع الذهبي".

وفي اليمن احتشد عشرات المواطنين في عدد من شوارع العاصمة المؤقتة عدن (جنوب) ابتهاجا بفوز أسود الأطلس".

كما أطلق مواطنون يمنيون في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين الألعاب النارية للتعبير عن فرحتهم بفوز المنتخب المغربي.

وتجمّع آلاف من مشجعي المنتخب المغربي لكرة القدم في شوارع مدن هولندية السبت، رافعين أعلاما وحاملين مفرقعات، على وقع التأهل التاريخي للمغرب.