كريستيانو رونالدو بعد الخسارة أمام المغرب : "الفوز بكأس العالم للبرتغال كان أكبر حلم في مسيرتي"

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أول تعليق له بعد إقصاء منتخب بلاده من بطولة كأس العالم 2022 إثر خسارته أمس السبت، أمام المنتخب المغربي بـ 0-1، إن "الفوز بكأس العالم للبرتغال كان أكبر حلم في مسيرتي وأكثرها طموحًا".

وكتب النجم البرتغالي، رسالة عبر صفحته الرسمية بـ"الفيسبوك": "لحسن الحظ فزت بالعديد من الألقاب الدولية وأيضًا مع منتخب البرتغال، لكن وضع اسم بلدنا على أعلى قدم في العالم كان أكبر أحلامي"، حسب موقع الكورة.

وتابع كريستيانو رونالدو: " قاتلت من أجل البرتغال.. حاربت بشدة من أجل هذا الحلم.. في 5 مرات سجلتها في كأس العالم على مدار 16 عامًا، دائما بجانب اللاعبين العظماء وبدعم من الملايين من البرتغاليين"، مردفا "قدمت كل ما لدي. أترك كل شيء خارج الملعب. لم أدر وجهي أبدًا للقتال ولم أتخل أبدًا عن ذلك الحلم".