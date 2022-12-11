كريستيانو رونالدو بعد الخسارة أمام المغرب : "الفوز بكأس العالم للبرتغال كان أكبر حلم في مسيرتي"

رونالدو،" قاتلت من أجل البرتغال.. حاربت بشدة من أجل هذا الحلم.. في 5 مرات سجلتها في كأس العالم"

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أول تعليق له بعد إقصاء منتخب بلاده من بطولة كأس العالم 2022 إثر خسارته أمس السبت، أمام المنتخب المغربي بـ 0-1، إن "الفوز بكأس العالم للبرتغال كان أكبر حلم في مسيرتي وأكثرها طموحًا".

وكتب النجم البرتغالي، رسالة عبر صفحته الرسمية بـ"الفيسبوك": "لحسن الحظ فزت بالعديد من الألقاب الدولية وأيضًا مع منتخب البرتغال، لكن وضع اسم بلدنا على أعلى قدم في العالم كان أكبر أحلامي"، حسب موقع الكورة.

وتابع كريستيانو رونالدو: " قاتلت من أجل البرتغال.. حاربت بشدة من أجل هذا الحلم.. في 5 مرات سجلتها في كأس العالم على مدار 16 عامًا، دائما بجانب اللاعبين العظماء وبدعم من الملايين من البرتغاليين"، مردفا "قدمت كل ما لدي. أترك كل شيء خارج الملعب. لم أدر وجهي أبدًا للقتال ولم أتخل أبدًا عن ذلك الحلم".

https://twitter.com/i/web/status/1601625110448050176 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقال النجم البرتغالي، "للأسف انتهى الحلم بالأمس، أريدكم جميعًا أن تعرفوا أنه قد قيل الكثير، وكتب الكثير، وتم التكهنات بالكثير ولكن تركيزي مع البرتغال لم يتغير ولو للحظة. كنت دائمًا واحدًا أقاتل من أجل هدف الجميع ولن أدير ظهري أبدًا لزملائي وبلدي".

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP كريستيانو رونالدو

وأردف النجم البرتغالي، "ليس هناك الكثير لأقوله الآن. شكرا للبرتغال. شكرا لقطر. كان الحلم جميلا، الآن نأمل أن تكون الأجواء جيدة ويسمح لكل شخص باستخلاص قراراته الخاصة".