الرئيس الفرنسي سيحضر الأربعاء القادم نصف نهائي المونديال بين فرنسا والمغرب

قالت أميلي أوديا كاستيرا، "سأعود مع الرئيس الأربعاء، تفاصيل الرحلة لم تُحسم بعد، لقد تعهد بذلك ويلتزم به

أكدت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، عبر راديو فرانس إنفو، أمس الأحد،أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى قطر الأربعاء المقبل لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا والمغرب.

وقالت أميلي أوديا كاستيرا، "سأعود مع الرئيس الأربعاء، تفاصيل الرحلة لم تُحسم بعد، لقد تعهد بذلك ويلتزم به، سيلتزم به بسعادة"، وأضافت "لقد تابع منتخب (فرنسا) أمس (السبت)، منتبها لكل ثانية، وسيكون مصدر قوة لنا في هذه المرحلة المقبلة".

وكان الرئيس الفرنسي، قد كتب مساء السبت الماضي عبر تويتر "مبروك للبلوز! البلد كله يدعمكم: سنذهب إلى النهاية معا. للمغاربة: نحيي انتصاركم التاريخي. موعدنا نصف النهائي!".

https://twitter.com/i/web/status/1601702275948244992 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

حتى قبل انطلاق المونديال، أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيحضر نصف النهائي أو النهائي في حال تأهل منتخب "الديوك"، وهو التزام مثير للجدل بسبب انتقادات لظروف العمال المهاجرين في قطر، وتأثير الملاعب المكيّفة على البيئة ووضع المرأة والأقليات.

وكان منتخب المغرب قد حقق مفاجأة مدوية جديدة وكتب التاريخ بالتأهل إلى قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر بالفوز 1-0 على البرتغال في دور الثمانية يوم السبت 2022.

كما حجز منتخب فرنسا حامل اللقب مكانه في نصف النهائي بعد تغلبه على نظيره الانكليزي بنتيجة 2 - 1