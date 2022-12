الرئيس الفرنسي سيحضر الأربعاء القادم نصف نهائي المونديال بين فرنسا والمغرب

أكدت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، عبر راديو فرانس إنفو، أمس الأحد،أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى قطر الأربعاء المقبل لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا والمغرب.

وقالت أميلي أوديا كاستيرا، "سأعود مع الرئيس الأربعاء، تفاصيل الرحلة لم تُحسم بعد، لقد تعهد بذلك ويلتزم به، سيلتزم به بسعادة"، وأضافت "لقد تابع منتخب (فرنسا) أمس (السبت)، منتبها لكل ثانية، وسيكون مصدر قوة لنا في هذه المرحلة المقبلة".

وكان الرئيس الفرنسي، قد كتب مساء السبت الماضي عبر تويتر "مبروك للبلوز! البلد كله يدعمكم: سنذهب إلى النهاية معا. للمغاربة: نحيي انتصاركم التاريخي. موعدنا نصف النهائي!".