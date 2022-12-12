الجزائر: إقالة المدير العام للتلفزة لبثه خبر تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي مونديال 2022

السلطات الجزائرية وجهت تعليمات صارمةللإعلام الرسمي لتفادي الإشارة إلى أي معطى قد يحسب نقطة إيجابية للمغرب

أنهت السلطات الجزائرية مهام المدير العام للتلفزيون الجزائري، شعبان لوناكل، بسبب "خطأ جسيم" بعد أن سمح ببث خبر تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي مونديال 2022 بعد فوزه على المنتخب البرتغالي بهدف لصفر في ربع النهائي.

وأكدت صحيفة "الشروق" المقربة من الجيش الجزائري، أن وزير الاتصال محمد بوسليماني، أشرف على تعيين نذير بوقابس، مديرا عاما جديدا للتلفزيون الجزائري، والذي سبق أن شغل منصب مدير الأخبار في المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، حسب ما أشار إليه بيان لوزارة الاتصال.

وكانت وسائل الإعلام الجزائرية قد مارست تعتيما "غريبا" على نتائج المنتخب المغربي في كأس العالم، بل كانت تتفادى ذكر فوز "أسود الأطلس" وتذيع في نشراتها الإخبارية المنتخبات التي لعب معها المنتخب المغربي ونتائجها دون ذكر من أخرجها من المونديال.

وقالت تقارير فرنسية أن تجاهل وسائل إعلام جزائرية للنتائج الإيجابية التي يحققها المنتخب المغربي في مونديال 2022 "مصدره قصر المرادية الذي وجه تعليمات صارمةللإعلام الرسمي الجزائري لتفادي الإشارة إلى أي معطى قد يحسب على أنه نقطة إيجابية لصالح المغرب، على اعتبار أن الأمر يتعلق بعدو للدولة الجزائرية".

وحسب المصدر نفسه فإن وكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون الرسمي بمختلف قنواته توصلا بتلك التعليمات التي شددت على تجاهل أي أداء مغربي جيد في مونديال 2022، مع فرض الرقابة على أي مضامين يمكن تفسيرا على أنها نقطة إيجابية لصالح البلد الذي يصنف رسميا "عدوا للدولة الجزائرية ومصدر تهديد لأمنها القومي".

وكان التلفزيون الجزائري قد فاجأ متابعيه، الأحد المنصرم، حين تغاضى عن الحديث عن انتصار المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي بهدفين لصفر في ثاني جولات المجموعة السادسة، على الرغم من أن الأمر كان يتعلق بأكبر نتيجة مفاجئة في ثامن أيام المونديال، في حين تطرق لنتائج وتوقيت باقي مباريات اليوم بما فيها مباراة كرواتيا وكندا، المنتخبان المنتميان لمجموعة المغرب وبلجيكا.

وأثار هذا الأمر سخرية منابر أجنبية، حيث أوردت شبكة "راي" الإيطالية " التي قالت حيث قالت "من الواضح أن التوترا بين الجزائر والمغرب لا تستثني حتى النتائج الرياضية"وتابعت "يبدو أن الذي لم يلاحظ هذا الانتصار هو التلفزيون الجزائري، فخلال عرضه للنتائج أغفل تماما وجود مباراة المغرب، والدليل أن الفيديو يُظهر نتيجة كرواتيا التي جرى عرضها فيما بعد".