بعد قفزة النصيري: المنتخب المغربي يقفز في تصنيف الفيفا الشهري إلى المرتبة 11

"أسود الأطلس" بقيادة المدرب الوطني وليد الركراكي، نجح في حصد 108.88 نقطة ليصل إلى المركز الحادي عشر

في أعقاب النجاحات غير المسبوقة عربيا وافريقيا، التي سجلها المنتخب المغربي من بداية مونديال 2022 في قطر، حقق الفريق قفزة غير مسبوقة أيضا، في تصنيف الفيفا الشهري. فقد أكد موقع football-ranking المتخصص في حساب نقاط المنتخبات، أن "أسود الأطلس" بقيادة المدرب الوطني وليد الركراكي، نجح في حصد 108.88 نقطة.

وبلغ منتخب المغرب الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022، بعد تخطيه المنتخب البرتغالي بهدف يوسف النصيري، في المباراة التي جرت على ملعب الثمامة في قطر، وفق النشر في روسيا اليوم.

قبل ذلك، انتزع أسود الأطلس فوزين على بلجيكا وكندا وتعادلوا مع كرواتيا في دور المجموعات، وتبع ذلك انتصاران على إسبانيا بركلات الترجيح في دور الـ16.

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وبفضل هذه النقاط، تقدم منتخب المغرب 11 مركزا في تصنيف "الفيفا" ليصل إلى المركز الحادي عشر برصيد 1672.38 نقطة، بعد أن كان في المركز الثاني والعشرين قبل انطلاق منافسات مونديال قطر.

ومن المقرر أن يصدر "الفيفا" التصنيف الرسمي للمنتخبات الوطنية مطلع العام الجديد 2023.

بدوره أكد موقع "البطولة" المغربي، أن أبناء المدرب الركراكي باتوا على بعد مركز واحد، من دخول المنتخبات العشرة الأولى عالميا. وفي حال نجح المغاربة في الوصول للمركز العاشر بناء على نتائج المباراتين المتبقيتين في مونديال قطر، (أمام المنتخب الفرنسي الأربعاء)، فإنه سيصل إلى أفضل تصنيف حققه في تاريخه.

وكان منتخب المغرب وصل إلى المركز العاشر عالميا، في عام 1998، كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ هذا الموقع المتقدم.