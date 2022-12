بعد قفزة النصيري: المنتخب المغربي يقفز في تصنيف الفيفا الشهري إلى المرتبة 11

في أعقاب النجاحات غير المسبوقة عربيا وافريقيا، التي سجلها المنتخب المغربي من بداية مونديال 2022 في قطر، حقق الفريق قفزة غير مسبوقة أيضا، في تصنيف الفيفا الشهري. فقد أكد موقع football-ranking المتخصص في حساب نقاط المنتخبات، أن "أسود الأطلس" بقيادة المدرب الوطني وليد الركراكي، نجح في حصد 108.88 نقطة.

وبلغ منتخب المغرب الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022، بعد تخطيه المنتخب البرتغالي بهدف يوسف النصيري، في المباراة التي جرت على ملعب الثمامة في قطر، وفق النشر في روسيا اليوم.

قبل ذلك، انتزع أسود الأطلس فوزين على بلجيكا وكندا وتعادلوا مع كرواتيا في دور المجموعات، وتبع ذلك انتصاران على إسبانيا بركلات الترجيح في دور الـ16.