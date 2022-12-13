مونديال 2022/ وليد الركراكي: سنلعب من أجل التأهل للمباراة النهائية، ضد "أحسن فريق في العالم"

الركراكي:"سنلعب من أجل التأهل للنهائي، لكي نسعد كل المغاربة والأفارقة والعرب، واللاعبون يريدون القيام بذلك".

قال الناخب المغربي وليد الركراكي، قبل مباراة نصف النهاية لمونديال 2022 بين المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي، إن فريقه استرجع جميع عناصره التي كانت تعاني من الإصابة، وأنه سيقدم كل مالديه من أجل الوصول إلى المباراة النهائية.

وأشار وليد الركراكي إلى أنه "نحن نركز على نصف النهاية...، يجب أن نذهب بعيدا والفوز بكأس العالم، نريد تكرار ما فعلناه ضد بلجيكا وإسبانيا والبرتغال".

وأكد الركراكي على أن لاعبيه لايعانون من الإرهاق "لا نعاني من الإرهاق، لا يمكن أن تعاني من الإرهاق في نصف نهاية المونديال"،وتابع"جئنا من أجل التأهل للمباراة النهائية، ضد "أحسن فريق في العالم"وأضاف "لن يركز على كليان مبابي وحده، المنتخب الفرنسي يتوفر على لاعبين ممتازين آخرين، وأشرف حكيمي في كامل الجاهزية ومتشوق لمواجهة صديقه، وسيقدم أفضل ما لديه".

وبخصوص طريقة اللعب التي سينهجها في المبارة قال الركراكي "لن نلعب خلال المباراة بطريقة التيكي تاكا، لن نلعب من أجل الاستحواذ على الكرة، سنلعب من أجل التأهل للنهائي، لكي نسعد كل المغاربة والأفارقة والعرب، واللاعبون يريدون القيام بذلك".

وأوضح أنه لا يفرق بين لاعبي البطولة الوطنية، واللاعبين المحترفين في الخارج، وأكد أن كل اللاعبين "سيقدمون كل ما لديهم، وكل من يجتهد ستتم المناداة عليه".

وأثنى الركراكي على الجماهير المغربية التي ترافق المنتخب المغربي أينما حل وارتحل، وقال إنهم يشبهون الجماهير البرازيلية والأرجنتينية، أشعر بالسعادة لأن العالم بدأ يتعرف على من هم المشجعون المغاربة"، وقال "غدا سنشعر أننا نلعب في ميداننا".

وعن مستقبله بعد المونديال قال "أنا مغربي وأركز على المنتخب المغربي، وأحب بلدي".