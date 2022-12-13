مونديال 2022: أكثر من 30 طائرة أقلعت من المغرب إلى قطر خلال الـ 24 ساعة المنصرمة

بحسب الشركة فإن "هذا العرض تم إطلاق البيع أمس الاثنين، بسعر خاص قدره 5000 درهم مغربية، أي حوالي 500 دولار"

أكدت شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام)، أنها ستؤمن خلال اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، حوالي 30 رحلة تربط بين مدينة الدار البيضاء والدوحة، بواسطة طائرات ذات سعة كبيرة، وذلك من أجل نقل جماهير المنتخب المغربي لحضور نصف نهائي كأس العالم 2022.

وبحسب الشركة فإن "هذا العرض تم إطلاق البيع أمس الاثنين، بسعر خاص قدره 5000 درهم مغربية، أي حوالي 500 دولار، شاملة للرسوم (ذهابا وإيابا)، حسب موقع هسبريس المغربي.

وأضافت الشركة، أنه، "سيتم بيع التذاكر على الموقع الإلكتروني لها، وعلى مستوى الوكالات التجارية للشركة، ومراكز النداء الخاصة بها والشبكة الوطنية لوكالات الأسفار".

ومن جانب آخر، أفادت صحيفة هسبورت المغربية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن "الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستوزع حوالي 13 ألف تذكرة بالمجان على الجماهير المغربية لمتابعة مباراة نصف نهائي كأس العالم بين المنتخب المغرب ونظيره الفرنسي"

وبحسب نفس المصدر، فإن "المسافرون سيجدون، تذاكرهم في مكاتب مخصصة لذلك داخل المطار، فيما ستتكلف السفارة بتوزيع جزء من التذاكر على المغاربة المقيمين في قطر، على أن تحصل بقية الجماهير المغربية المتنقلة إلى الدوحة على تذاكر اللقاء يوم المباراة، حيث ستتم عملية التوزيع في ملعب الجنوب بالوكرة، على غرار المباراة الأخيرة".

وستعرف أرضية ملعب "البيت"، مباراة بين المنتخب المغربي، ونظيره الفرنسي.